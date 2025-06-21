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以色列「護國鐵穹」藏台灣科技　童子賢揭軍武內幕

▲▼和碩科技董事長童子賢出席民眾黨「台灣AI產業與能源政策的挑戰與展望」論壇。（圖／記者李毓康攝）

▲和碩科技董事長童子賢認為以色列伊朗衝突還屬局部衝突，目前對台灣影響不大。。（圖／記者李毓康攝）

文／鏡週刊

以色列伊朗衝突持續對戰中，世界各國都在觀察雙方衝突是否會擴大，20日和碩董事長童子賢被問及看法，他認為，目前雙方衝突還是局部，話鋒一轉隨即點出，以色列用來攔截飛彈的鐵穹防禦系統，裡面搭載的電腦用的還是台灣企業的產品，表達出台灣科技影響力依然走在前端。

▲▼以色列「鐵穹」防禦系統（Iron Dome）攔截了哈瑪斯從加薩走廊發射的飛彈。（圖／路透）

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▲以色列「鐵穹」防禦系統（Iron Dome）。（圖／路透）

童子賢認為，以色列伊朗衝突目前還屬局部衝突，對於西方的影響會比對亞洲來的深遠，目前對台灣影響不大。不過以色列在抵禦伊朗攻勢上，仰賴鐵穹防禦系統以攔截哈瑪斯從加薩走廊發射的飛彈，表現十分出色，童子賢也特別提醒，「鐵穹防禦系統內用的電腦其實是台灣的產品」，說明台灣科技產品能走到全球、技術精良。

至於因以色列伊朗衝突引發的油價問題，童子賢則是提醒，石油的影響力正在衰退，反而是電力的影響力與產值越來越高，現在公共運輸系統多採用電力而不是石油，這說明著文明的進步，也會進一步削低石油的重要性。

因此，童子賢觀察，在雙方的衝突中，油價波動的確在所難免，但影響程度不如1973年中東國家聯合禁運石油那一次嚴重。


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關鍵字： 以色列伊朗台灣童子賢衝突

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