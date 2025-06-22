醫師薪水差很多？內行曝兒科、中醫偏低　「這2科」很搶手

▲不同科別薪水不一樣。（示意圖／達志影像）



記者施怡妏／綜合報導

醫師給人至高無上、收入豐厚、生活無憂的感覺，不過真的有想像中這麼好嗎？有網友好奇，現代醫學分工日益細緻，不同專科的收入差距也愈加明顯，「哪一科薪水最低？」對此，網友點名小兒科和中醫收入相對較低，精神科以及放射科醫生則是很搶手；還有人指出，真正賺錢的是自行開業的醫生。

有網友在PTT發文，「醫生哪一科薪水最低？」，整形外科、牙科及耳鼻喉科向來被認為是較高薪的科別，因此好奇薪水最低的科別是哪些，並詢問這些科別的收入「有多低？」

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貼文曝光，網友點名「小兒科」跟「中醫」收入偏低，「小兒科吧，之前疫情期間沒人敢出門，小兒科冷清到爆」、「在醫師法範圍內的職業，整體來說收入最低的應該是中醫吧」、「中醫太競爭了，健保點數不高，還是西醫比較好，想賺錢不建議走中醫」、「兒科吧？自費項目少+少子化」。

此外，多數人提到，精神科和放射科醫師薪水較高，「放射科絕對不低，而且其實算CP值高的，如果願意去東部，4-50萬跑不掉」、「精神科的障礙症大多都是長期用藥，頂多是緩解，沒有痊癒這種事，雖然沒有到很賺，但絕對不是薪水最低的」、「放射科有很多自費檢查，打報告也是論件計酬，（民眾）有能力配合自費報告、做自費侵入性檢查，沒有想像中的差」。

事實上，網紅醫師蒼藍鴿（吳其穎）曾發文透露，有句選科口訣流傳於醫學生間，「一皮二眼三整形，四復（復健）五骨六家醫，七射（放射）八精（精神）九耳鼻，放腫（放射腫瘤）泌尿可搶進，婦兒麻醉逆勢起，內外（內科、外科）你媽在哭泣。」

他提到，在台灣的健保制度下，許多較勞累，須面對較多重症病患的科別，例如內科及外科，並沒有相對較高的報酬，又容易有醫療糾紛的產生，「許多走上大科及重症科的前輩們，真的就是為了內心的興趣以及濟世的決心在奮戰，讓小弟十分佩服」。