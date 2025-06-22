ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

醫師薪水差很多？內行曝兒科、中醫偏低　「這2科」很搶手

醫師、醫生、醫院、醫護人員、診療、檢查、問診、看診萬用圖、示意圖。（圖／達志影像）

▲不同科別薪水不一樣。（示意圖／達志影像）

記者施怡妏／綜合報導

醫師給人至高無上、收入豐厚、生活無憂的感覺，不過真的有想像中這麼好嗎？有網友好奇，現代醫學分工日益細緻，不同專科的收入差距也愈加明顯，「哪一科薪水最低？」對此，網友點名小兒科和中醫收入相對較低，精神科以及放射科醫生則是很搶手；還有人指出，真正賺錢的是自行開業的醫生。

有網友在PTT發文，「醫生哪一科薪水最低？」，整形外科、牙科及耳鼻喉科向來被認為是較高薪的科別，因此好奇薪水最低的科別是哪些，並詢問這些科別的收入「有多低？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，網友點名「小兒科」跟「中醫」收入偏低，「小兒科吧，之前疫情期間沒人敢出門，小兒科冷清到爆」、「在醫師法範圍內的職業，整體來說收入最低的應該是中醫吧」、「中醫太競爭了，健保點數不高，還是西醫比較好，想賺錢不建議走中醫」、「兒科吧？自費項目少+少子化」。

此外，多數人提到，精神科和放射科醫師薪水較高，「放射科絕對不低，而且其實算CP值高的，如果願意去東部，4-50萬跑不掉」、「精神科的障礙症大多都是長期用藥，頂多是緩解，沒有痊癒這種事，雖然沒有到很賺，但絕對不是薪水最低的」、「放射科有很多自費檢查，打報告也是論件計酬，（民眾）有能力配合自費報告、做自費侵入性檢查，沒有想像中的差」。

事實上，網紅醫師蒼藍鴿（吳其穎）曾發文透露，有句選科口訣流傳於醫學生間，「一皮二眼三整形，四復（復健）五骨六家醫，七射（放射）八精（精神）九耳鼻，放腫（放射腫瘤）泌尿可搶進，婦兒麻醉逆勢起，內外（內科、外科）你媽在哭泣。」

他提到，在台灣的健保制度下，許多較勞累，須面對較多重症病患的科別，例如內科及外科，並沒有相對較高的報酬，又容易有醫療糾紛的產生，「許多走上大科及重症科的前輩們，真的就是為了內心的興趣以及濟世的決心在奮戰，讓小弟十分佩服」。

關鍵字： 醫師薪水科別收入網友

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【超狂禮物】李珠珢粉絲大手筆驚喜！直接送農夫Labubu寵上天

推薦閱讀

伊朗空襲華爾街憂原油飆升　加密貨幣爆倉17萬人

伊朗空襲華爾街憂原油飆升　加密貨幣爆倉17萬人

美國總統川普在個人社群平台發文證實轟炸伊朗後，中東衝突升級，華爾街交易員繃緊神經，準備迎接原油飆升，風險性資產出現變動，加密貨幣傳出逾17萬人爆倉，其中超過9成以上為多單爆倉。

2025-06-22 13:37
加油注意！　明起汽柴油各漲0.1元

加油注意！　明起汽柴油各漲0.1元

台灣中油公司自明（23）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.7元、95無鉛汽油每公升28.2元、98無鉛汽油每公升30.2元、超級柴油每公升25.5元。

2025-06-22 12:02
台電累虧4545億負債比破9成　經長盼撥補「電價要反應成本」

台電累虧4545億負債比破9成　經長盼撥補「電價要反應成本」

台電股東會即將在6月27日（周五）召開，由於已先向外揭露今年1-4月虧損315億元、帳上累積虧損4545億元、負債比93.9%，由於經長郭智輝向外喊話「電價要反應成本」，市場傳出，若立法院千億撥補過不了關，10月16日電價將由現行平均每度單價3.7556元拉至4.0968元，漲幅逼近1成。

2025-06-22 11:23
中遠海運散運近一年訂造90艘散裝船　對市場影響看舊船汰換速度

中遠海運散運近一年訂造90艘散裝船　對市場影響看舊船汰換速度

本月18日中遠海運散貨運輸公司與中信金租、福建船政在福州舉行30艘8萬噸散裝船建造、租賃合約簽署儀式，船隻由馬尾造船廠承造；中遠海運散運自去年8月以來，已經訂造90艘散裝船，除了用來汰舊換新，也做船隊的擴充，交船期都是排在2007-2008年。國內業界高階指出，中遠大動作造船。對於散裝船運市場的影響，要看舊船汰換速度。

2025-06-22 07:00
FED又凍降　配息率最高三檔債券ETF指出投資方向

FED又凍降　配息率最高三檔債券ETF指出投資方向

美國聯準會6月FOMC會議結果出爐，維持聯邦基準利率不變，一如市場預期，不過聯準會不急於降息的態度使得市場對於高利率環境的擔憂升溫，美國10年期公債殖利率微升至4.4%，持續高檔區間震盪，股市評價擴張空間與整體債市資本利得空間也將受限；在此環境下，提供相對高票息收益的非投等債ETF，不失為追求收益的好選擇。

2025-06-22 06:05
DDR4、DDR5長單應接不暇　威剛看好迎來最紅火季度

DDR4、DDR5長單應接不暇　威剛看好迎來最紅火季度

受惠於DDR4需求爆棚，記憶體模組大廠威剛科技（3260）表示，目前訂單應接不暇，客戶更願意下大單排隊等出貨。目前公司不僅全球產能擠爆，月營運表現更將呈跳躍式發展，挑戰歷史高檔表現。

2025-06-22 06:00
南亞科成台股最強軋空股？　DDR4報價暴漲、資券對峙　

南亞科成台股最強軋空股？　DDR4報價暴漲、資券對峙　

DDR4價格異常飆升，現貨甚至超越DDR5，南亞科成為最大受惠股。軋空行情升溫之際，投資人應掌握補庫節奏與關稅時限，謹慎因應短線波動。

2025-06-21 19:00
萬年謠言「電價三時段收費」　台電：假消息、一般家戶只看用電量

萬年謠言「電價三時段收費」　台電：假消息、一般家戶只看用電量

萬年謠言又來，網傳電價將改成三時段差別收費，台電今(21)日澄清，此為假消息，一般家戶用電計費只看用電量，無關時段，民眾可透過電費帳單或台灣電力APP確認，若有看到親朋好友在群組轉傳相關訊息，也請一同支援澄清。

2025-06-21 14:23
聯電下周二除息！6%殖利率誘因　專家：留意2面向

聯電下周二除息！6%殖利率誘因　專家：留意2面向

聯電除息在即，殖利率達6%雖具吸引力，但回顧過去15年填息紀錄，殖利率越高，填息機率越低，投資人應關注公司基本面與下半年營運挑戰。

2025-06-21 11:48
鴻海傳攜手輝達打造「機器人生產線」　休士頓廠明年Q1啟動

鴻海傳攜手輝達打造「機器人生產線」　休士頓廠明年Q1啟動

《路透》報導，兩位知情人士透露，鴻海（Foxconn）與輝達（NVIDIA）正在洽談計畫在鴻海位於美國休士頓的新工廠導入人形機器人，這座工廠將生產輝達的AI伺服器，此舉代表著兩家公司可能是首次將人形機器人融入大規模生產。

2025-06-21 11:00

讀者迴響

熱門新聞

伊朗空襲華爾街憂原油飆升　加密貨幣爆倉17萬人

中藥公司股價飆漲48630％　市值一度超越美超微

台電累虧4545億負債比破9成　經長盼撥補「電價要反應成本」

金控創辦五家族　啟動世代接班

預算1000～1500萬元買新北40坪以上！

兒科醫、中醫薪水偏低！內行點名「這2科」很搶手

聯電下周二除息！6%殖利率誘因　專家：留意2面向

4月薪資統計出爐　第一名非醫師、工程師

外幣ATM提領便宜日圓　2銀行不用手續費

FED又凍降　配息率最高三檔債券ETF指出投資方向

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【回不了台】張立齊下跪向嬤道歉！　鏡頭前淚崩：原諒不孝孫

【太扯了吧...】忠孝東路驚悚車禍！ 19歲女遭輾不治另2人傷

【冷面女王來了】李珠珢自Cue重現面無表情三振舞

【喵聲放送中】看過這麼愛炫耀的黑貓嗎？全世界都該看牠的大毛球！

【你怎麼在這？】逛街偶遇兄弟　悄悄接近他直接嚇到起飛XD

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366