貨櫃三雄擴充高港專用碼頭　裝卸能量增約370箱、台北港因而看減

▲貨櫃三雄近年相繼擴充在高雄港的專用碼頭裝卸能量。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃三雄近年陸續擴充在高雄港的專用碼頭裝卸能量，合計將使高雄港增加約370萬箱(20呎櫃)裝卸能量。業界高階透露，這三家公司在高雄港加碼投資自己的專用頭，自然會是努力提高在高雄港的裝卸量，以降低單位成本，但也會讓三家公司合資的台北港貨櫃碼頭公司裝卸量會因而減少。

去年11月長榮海運在高雄港的第七貨櫃中心啟用後，長榮在高雄的裝卸量估計會從去年的350萬箱加高到今年的410萬箱，而七櫃最大裝卸量可達650萬箱，未來還有很大發展空間。

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而長榮原在第五貨櫃中心的79-81號碼頭，由萬海航運租下，目前正改建為自動化貨櫃碼頭，預計今年年底開始陸續完工啟用；萬海去年在高雄港的裝卸量約110萬箱，未來最高可達180萬箱。

陽明海運全資子公司鴻明船舶貨物裝卸承攬公司，上周三(18日)與台灣港務公司高雄分公司簽署高雄港第70號貨櫃碼頭20年續租合約，碼頭機具將做更新，航道也會浚深，去年約55萬箱的裝卸量，未來可提高為65萬箱。

貨櫃三雄合計在高雄港的裝卸能量，提高約370萬箱；另陽明在高雄港的第六貨櫃中心，去年年裝卸量約170萬箱，最高裝卸可達350萬箱，也就是還有180萬箱的裝卸能量可發展。

業界分析，這三家公司為了降低單位成本，都會努力把香港、大陸與東南亞等鄰近港口的貨櫃集中到高雄港，而三家公司合資的台北港貨櫃碼頭裝卸量估計也會遭到波及。

去年台北港裝卸量約144萬箱，年減11%，今年前5個月約60萬箱，雖然年增率有4%，但目前已知有部分航線會轉往高雄，未來還是看減的。

業界分析，台北港貨櫃碼頭公司長榮擁五成股份，萬海四成，陽明一成，雖然三家都有投資，但各家最看重的是自家單獨或擁有高持股的高雄港專用碼頭，不過貨櫃三雄在高雄港增加的投資，還是能為我國港口貨櫃裝卸總量加分許多。