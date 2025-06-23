新新併明年6月完成子公司整併　台新金老總：調體質像「吃中藥」

▲台新金股東會。（圖／台新金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

台新金（2887）於今（23）日召開股東常會，會中通過2024年度盈餘分派案，接下來將新光金（2888）合併，外界關注新光人壽虧損問題如何因應？台新金總經理林維俊指出，台灣壽險業資產幣別錯配是整體產業的問題，新壽擁有62年歷史，需要慢慢地調整體質，就像「吃中藥」一樣，國際政經環境瞬息萬變，台新會密切觀察、謹慎小心。

台新金、新光金將於7月24日兩家金控先合併，根據台新金規劃，7月24日兩家金控先合併，今年完成投信整合。2026年1月1日，預計完成人壽保險公司合併，4月則是完成證券的合併，銀行的系統多，規劃明年6月左右。

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林維俊也針對壽險匯損問題做出回應，他說，這不光是新壽的問題，而是整體壽險業者共同面臨資產負債的幣別錯配問題，主管機關也提，匯率改以半年均價來列帳，新壽已完成70億增資，另外也去海外發行次債250億，第一階段已順利進行，約有4億美元增資，而台新金帳上仍有不少現金，合併之後也會繼續來支持子公司。

至於下半年的經濟環境，林維俊用「瞬息萬變」來形容，例如；關稅說來就來、美國攻打伊朗說打就打，這幾天新台幣匯率又升值近10%，只能說會謹慎小心因應，台新人壽的幣別錯配是所有壽險裡最小的，許多外在不確定因素，不是金融業能判斷的，只能密切觀察，只能亦步亦趨，謹慎小心。

