威力彩飆15億　DIY「億元得主面相面具」買18張彩券！老闆娘笑翻

▲同事戴面具買威力彩。（圖／原PO授權）



記者施怡妏／綜合報導

威力彩連續33期槓龜，今天晚間開獎的頭獎上看15.5億元，讓許多彩迷躍躍欲試，希望能夠提早退休，享受財富自由的生活，就有一名男網友發揮創意力，戴上億元頭獎得主面相的面具，到彩券行購買威力彩，希望自己是下一位億元得主，笑翻一票網友。

有網友在Threads發文，「我會被我同事笑死，誰也是這種面相？」聽說億元頭獎得主都是這個面相，於是跟同事一起製作，將面具戴到頭上，到彩券行購買18張威力彩，希望可以靠這股神秘力量，成為下一位億萬富翁，彩券行老闆娘見狀也笑喊「面具男祝你中大獎。」

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貼文曝光，一票網友笑翻，「阿叔都點頭，有料」、「沒跟他說年代不同了，那是107年的」、「面相100分、技術0分」、「太有趣了吧」、「同事好有才」。

據台彩資料，2020年億元頭獎得主56%有一雙大眼睛，44%有大耳，67%高額頭、78%高鼻、72%櫻桃小嘴，56%橢圓臉型，83%眉毛為長眉。

以男性最多，佔整體78%，年齡層坐落在50至59歲，血型O型，28%屬羊，其次為鼠；星座部分，大多雙子座、獅子座、處女座、天秤座、摩羯座、水瓶座及雙魚座，比例都佔11%。

貼文獲原PO授權轉載。

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