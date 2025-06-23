中東衝突升級！專家稱全球對原油依賴降低　1970石油危機不易再現

▲伊朗威脅封鎖荷莫茲海峽，阻斷全球原油運輸。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

美軍於21日晚對對伊朗發動攻擊，而伊朗國會批准封鎖荷姆茲海峽，油價再度走高，周一亞洲股市開低回應，在一片綠油油的盤勢中，投資人擔心局面是否引發類似1970年代的石油危機，中租基金平台總經理蘇皓毅與1970年代不同的是，目前各國能源早已多樣化、各國政府推動綠能多年，經濟對原油依賴已經減少，因此1970年代能源危機導致全球衰退的場景，不一定重演。

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蘇皓毅表示，恐怖攻擊或政治暗殺事件，股市大多很快恢復活力，統計2000年以來歷次恐怖攻擊與地緣衝突的數據，可以發現恐怖攻擊事件，例如2005年倫敦地鐵爆炸案、2020年伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼遭美軍無人機狙殺，幾乎沒有對市場產生影響。一面倒、勝負分明的戰爭，如2003年海灣戰爭，2017年美軍轟炸敘利亞，股市基本上也沒不良反映。惟2000年美軍艦柯爾號遇襲、2001年911事件，股市表現不佳，但2000-2001年時的經濟背景是全球正處於科技泡沫後的空頭。

蘇皓毅進一步分析，區域衝突不一定造成空頭，但影響到原油供給，進而造成惡性通膨，就會對股市將造成負面影響。例如第四次中東戰爭，阿拉伯國家石油禁運，引發美國高通膨，股市走空，此次以色列與伊朗衝突，沒有由其他中東國家加入，沙烏阿拉伯、埃及、約旦均坐壁上觀。

一旦荷姆茲海峽被封鎖，影響到的是歐洲、中國等亞洲能源進口國，將促使大國介入，原本國際上已孤立的伊朗，處境將更為艱辛，伊朗萬不得以才會做此選擇。此外，與1970年代不同的是，目前各國能源早已多樣化、各國政府推動綠能多年，經濟對原油依賴已經減少。另一方面，美國藉由頁岩油開採技術，早已成為原油出口國。川普的政策更是希望低油價，可以降低通膨，進而促使聯準會降息。1970年代能源危機導致全球衰退的場景，不一定重演。JP Morgan預估一旦荷姆茲海峽被封鎖，油價可能飆升至每桶120～130美元，這將對全球經濟造成壓力，但發生的概率很低。

