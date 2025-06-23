羅智先當年神操作　謝金河讚嘆：抱到統一生蛋金雞

▲星巴克（Starbucks）。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

統一集團2017年7月在羅智先主導下，與美國星巴克談成交易，統一把手中50%中國上海股權賣給美國總公司，以此取得台灣星巴克100%股權，財信傳媒董事長謝金河對照中國星巴克尋找買家，讚嘆「羅智先幫統一找到生蛋金雞」。

以下是謝金河臉書全文：

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中國星巴克要賣了！

中國咖啡市場極度內捲，已衝擊到中國星巴克，最近高瓴資本正準備洽購，買下中國星巴克的經營權。

今年庫廸率先出重拳，一杯美式咖啡最低賣到1.68人民幣，去年最早展開殺價的瑞幸只能跟到6.9人民幣，最尷尬的是中國星巴克，只能象徵性的降5元，最低價是23元人民幣。這種極度內捲的殺價，中國星巴克當然跟不下去。

經過這一輪殺價，現在瑞幸全中國逾兩萬店，庫迪超過一萬，星巴克目前7750個店。今年首季瑞幸營收高達12億美元，星巴克7.4億美元，同店銷售比去年減少8%，星巴克在中國的市占率也從2019年的34%急降到去年的14%。過去到星巴克喝咖啡還有一份尊榮感，如今被價格打敗，且情況持續惡化。

過去廿年，中國的星巴克是全球星巴克最具成長力的亮點，現在已成拖油瓶。去年星巴克全球營收90.7億美元，衰退3.2%，淨利25.4億美元，衰退25.4%⋯⋯眼看情勢不對，星巴克放出消息要出售中國的經營權，這意味著中國咖啡市場內捲，連實力強大的星巴克也挺不下去！

2014年，台灣統一和星巴克互換股權，統一的羅智先拿中國的股份交換台灣的股份，統一持有台灣的星巴克100%股權，從財報看，開曼控股第一季純利20.35億台幣，獲利直追統一超商，成為統一的生蛋金雞。

而且，台灣統一超商的City Coffee在23年營收超過170億元，去年可能超過200億，台灣各大超商像全家，萊爾富買咖啡業績都有顯著成長，連路易莎去年都有23.92億元的營收。

對照中國極度內捲，台灣的咖啡市場沒有捲，而且呈現欣欣向榮的局面，10年前羅智先把中國星巴克換成台灣星巴克，用現在的情況來看，反成了高明的交易！