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以伊停火台積電漲30元至1050　台股大漲逾370點收復2萬2

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

以色列、伊朗停火，美股4大指數全面收漲，台股今（24日）以22001.48點開出，指數大漲269.46點，漲幅1.24％。後在台積電（2330）漲勢擴大下，加權指數也跟漲逾370點，收復22000點大關。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲25元來到1045元，漲幅2.45％，隨後漲30元至1050元；鴻海（2317）上漲2元至158元；聯發科（2454）上漲20元至1275元；廣達（2382）上漲4元來到286元；長榮（2603）上漲3元至208元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲374.96點或0.89％，收在42581.78點；標準普爾500指數上漲57.33點或0.96％，收6025.17點；那斯達克指數上漲183.57點或0.94％，收在19630.98點；費城半導體指數上漲32.82點或0.63％，收5244.3點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度
道瓊指數 42581.78 ▲374.96 ▲0.89%
S&P500 6025.17 ▲57.33 ▲0.96%
NASDAQ 19630.98 ▲183.57 ▲0.94%
費城半導體指數 5244.3 ▲32.82 ▲0.63%

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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