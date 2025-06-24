國際油價上沖下洗！3檔ETF爆量震盪　00715L跌近20%

▲中東情勢牽動國際油價表現。（示意圖／達志影像）

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統川普在社群媒體「真實社群」宣布，以色列、伊朗同意將全面停火12個小時，中東戰事有望平息，西德州原油報價從每桶78美元回落到74美元，今（24）日期元大S&P石油（00642U）下跌1.97元，跌幅逾10%，截至11點左右每股暫報16.44元，而期元大S&P原油反1（00673R）上漲9.45%，每股報價暫報6.44元，成交量爆出13萬多張，期街口布蘭特正2（00715L）則是大跌19%。

國際油價隨著中東戰事上沖下洗，與原油相關ETF股價波動也大，00642U昨（23）日最高衝高到18.68元，今日則大跌逾1成，報價最低來到16.24元。

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反映油價下跌，今日00673R爆出大量衝高6.65元，法人提醒，00673R目前因淨值過低，已被列入交易管制名單，包括禁止信用交易、借券及當沖，若淨值持續下滑至5元或3元，還可能面臨更多限制，建議投資人積極參與7月2日起的反分割投票，爭取恢復淨值、降低風險。

2倍槓桿的原油期貨ETF的00715L今天股價跌幅逼近2成，報價最低來到11.08元，成交量高達12.9萬張。