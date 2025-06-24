快訊／台股收盤大漲456.74點　台積電漲30元至1050

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（24日）開高走高，加權指數終場大漲456.74點，以22188.76點作收，漲幅2.1％，成交量3939.2億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲269.46點開出，指數開高走高，盤中最高達22201.05點，最低22001.48點，終場收在22188.76點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲30元來到1050元，漲幅2.94％；鴻海（2317）上漲4.5元至160.5元；聯發科（2454）上漲15元至1270元；廣達（2382）上漲7.5元來到289.5元；長榮（2603）上漲4元至209元。
今天漲幅前5名個股為嘉聯益（6153）上漲1.05元，漲幅10％；福懋油（1225）上漲3.25元，漲幅9.97％；正達（3149）上漲3.1元，漲幅9.97％；弘凱（5244）上漲4.45元，漲幅9.97％；廣宇（2328）上漲3.95元，漲幅9.94％。
跌幅前5名個股則為豐藝（6189）下跌5.4元，跌幅7.35％；全福生技（6885）下跌2.55元，跌幅6.29％；華立（3010）下跌5.1元，跌幅5.55％；遠傳（4904）下跌5元，跌幅5.46％；億光（2393）下跌3.5元，跌幅4.87％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|嘉聯益（6153）
|11.55
|▲1.05
|▲10.0％
|福懋油（1225）
|35.85
|▲3.25
|▲9.97％
|正達（3149）
|34.2
|▲3.1
|▲9.97％
|弘凱（5244）
|49.1
|▲4.45
|▲9.97％
|廣宇（2328）
|43.7
|▲3.95
|▲9.94％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|豐藝（6189）
|68.1
|▼5.4
|▼7.35％
|全福生技（6885）
|38.0
|▼2.55
|▼6.29％
|華立（3010）
|86.8
|▼5.1
|▼5.55％
|遠傳（4904）
|86.5
|▼5.0
|▼5.46％
|億光（2393）
|68.3
|▼3.5
|▼4.87％
資料來源：證交所
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