快訊／台股收盤大漲456.74點　台積電漲30元至1050

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（24日）開高走高，加權指數終場大漲456.74點，以22188.76點作收，漲幅2.1％，成交量3939.2億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲269.46點開出，指數開高走高，盤中最高達22201.05點，最低22001.48點，終場收在22188.76點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲30元來到1050元，漲幅2.94％；鴻海（2317）上漲4.5元至160.5元；聯發科（2454）上漲15元至1270元；廣達（2382）上漲7.5元來到289.5元；長榮（2603）上漲4元至209元。

今天漲幅前5名個股為嘉聯益（6153）上漲1.05元，漲幅10％；福懋油（1225）上漲3.25元，漲幅9.97％；正達（3149）上漲3.1元，漲幅9.97％；弘凱（5244）上漲4.45元，漲幅9.97％；廣宇（2328）上漲3.95元，漲幅9.94％。

跌幅前5名個股則為豐藝（6189）下跌5.4元，跌幅7.35％；全福生技（6885）下跌2.55元，跌幅6.29％；華立（3010）下跌5.1元，跌幅5.55％；遠傳（4904）下跌5元，跌幅5.46％；億光（2393）下跌3.5元，跌幅4.87％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 嘉聯益（6153） 11.55 ▲1.05 ▲10.0％ 福懋油（1225） 35.85 ▲3.25 ▲9.97％ 正達（3149） 34.2 ▲3.1 ▲9.97％ 弘凱（5244） 49.1 ▲4.45 ▲9.97％ 廣宇（2328） 43.7 ▲3.95 ▲9.94％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 豐藝（6189） 68.1 ▼5.4 ▼7.35％ 全福生技（6885） 38.0 ▼2.55 ▼6.29％ 華立（3010） 86.8 ▼5.1 ▼5.55％ 遠傳（4904） 86.5 ▼5.0 ▼5.46％ 億光（2393） 68.3 ▼3.5 ▼4.87％

資料來源：證交所