65檔台股ETF大車拼　2款主動式相對抗跌

▲台股示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台灣時間6月13日開打的以伊戰事影響，上周台股線翻黑，終結自6月以來連續兩周的上漲態勢。昨（23）台股加權指數更重挫超過300點，市場緊張氣氛明顯升高。無情戰火令台股震盪之際，仍有ETF逆勢上揚！截至昨日，主動統一台股增長（00981A）是唯一績效翻正的台股原型ETF，成功站回戰事開打前的價位，收在10.65元。今（24）日00981A更強勢上漲收在10.86元，成為市場關注焦點。

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根據CMoney統計6/12至6/23的資料排序顯示，不分主、被動操作的65檔台股原型ETF中，僅有00981A績效表現為正成長，且6月以來00981A受益人數增加1,236人，顯示投資人對00981A的信心，戰事紛擾下買氣依然不減，紛紛搶在回跌之際逢低買進。其餘的台股原型ETF則離6/12的價位尚有小一段路要走，以主動群益台灣強棒(00982A)微跌0.57%居次，國泰股利精選30(00701)跌幅亦尚有0.61%，居第三位。

投資專家表示，00981A鎖定台灣市值前300大企業，在利空籠罩下展現優秀的抗震能力，加上5、6月台灣出口表現亮眼，龍頭企業獲利表現開紅盤，都有助於鞏固投資人信心，才能在逆境中展現良好的抗波動能力和回升彈力。

