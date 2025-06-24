快訊／新興航運受惠！　以伊衝突超大郵輪日租兩周漲3.5倍

▲新興航運的超大型油輪兩周內現貨市場日租漲3.5倍。（圖／新興提供）

記者張佩芬／綜合報導



以色列與伊朗爆發衝突後，超大型油輪(VLCC)日租暴衝，本月12日2.51萬美元的日租，今(24)日已經高達8.9萬美元，兩周內上漲3.5倍，國內擁有3艘VLCC，且所屬聯營池(POOL)將船隻放在現貨市場營運的新興航運(2605)最受惠。

新加坡Sentosa船舶經紀公司、英國Gibson經紀行及美國Poten & Partners等多家船舶經紀公司表示，若以伊緊張局勢進一步惡化，船東可能面臨航線繞行與油源重組的重大調整。

美國總統川普23日發文表示，以色列與伊朗已同意，大約6小時後雙方將先後展開為期12小時的停火行動，但是兩國即將停火之際，以色列當局24日表示，伊朗飛彈襲擊以色列造成3死多傷。

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Sentosa指出，儘管霍爾木茲海峽關閉的可能性仍被視為較低，但相關風險已迫使地區國家考慮替代方案。 例如，沙烏地阿拉伯可通過其長達1200公里的「東西向管道」將原油輸送至紅海，繞開荷莫茲海峽。不過，該路線仍需經由葉門附近的曼德海峽，而該區域同樣面臨海上安全隱患，雖然目前看來可能是兩個風險中的較輕者。阿聯酋也擁有通過陸上管道將石油輸送至阿曼灣富查伊拉港的能力，從而跳過荷莫茲要道。

Sentosa表示，若中東地區原油運輸受阻，大西洋市場的原油供應商有望填補部分缺口，向亞洲市場輸出更多原油。這樣的區域切換將延長航程，從而增加噸海浬需求，對油輪運輸市場構成提振。

如果衝突持續升級，並導致伊朗石油退出市場，替代原油將不得不從更遠地區採購，這不僅會嚴重擾亂全球貿易流，還可能在中期內推動油輪運價大幅上漲，直到通過停火或替代供應鏈逐步恢復貿易穩定。

Sentosa強調，中東原油供應無法輕易被替代，特別是對中國等主要買家而言，任何中斷都將帶來顯著衝擊。而石油出口占伊朗GDP約10%，荷莫茲海峽一旦封鎖，將對伊朗自身經濟構成重大壓力。

英國Gibson經紀行指出，每日約有2000萬桶原油及成品油通過荷莫茲通行，若市場轉向較安全的大西洋裝貨區，不僅利好非中東產油國，也有望推動運價上漲；而原油價格若持續上揚，也可能刺激此前下降的美國頁岩油產量回升。

在6月12日，VLCC日租為25,096美元，6月13日上升至30,842美元，6月16日39,890美元，6月17日43,093美元，今日最新價89000美元，出現三級跳價格。

新興航運高階指出，今年因市場需求高，船噸少，聯營池原本估的第二季平均日租是55500美元，第三季是夏日淡季，估52500美元，第四季估60000美元，期貨市場明年一年期租約有5.5到6萬美元，目前看今年市場實際日租會高於預估數。

丹麥銀行(Danske Bank)原油分析師Jens Narvig Petersen指出，當前局勢發展已讓「荷莫茲封鎖」這一原本被認為極不可能的場景，變得具有「顯著概率」。

Poten警告稱，若衝突進一步擴大，市場可能重現過往衝突時的「驚慌性租船」場景，租家搶貨，船東避險，運價短期內急劇飆升。