中東緊張情勢不減買氣！3檔日股ETF股東逆增　00949周增人數稱冠

▲日股ETF受益人數與單周變化(人)。

財經中心／綜合報導



美國對伊朗發動軍事行動，地緣政治風險升溫，推升市場避險情緒，並且帶動日股能源與國防概念股逆勢走揚，復華日本龍頭（00949）、富邦日本（00645）等日股ETF布局三菱重工、IHI、三菱商事、三井物產等相關受惠股，後續表現值得關注。

上週受以色列空襲伊朗影響，日本股市表現承壓，不過仍有投資人逢低進場。CMoney 統計(截至6月20日)，台灣掛牌日股ETF中，復華日本龍頭（00949）受益人數上週逆勢增加124人，為全日股ETF之最，最新受益人數突破2.4萬人，規模達45.5億元，穩居日股ETF龍頭。其餘如中信日本商社（00955）、中信日經高股息（00956）與富邦日本（00645）受益人數亦呈現增加態勢。

另一方面，受益人數減少最多的則集中於半導體相關ETF，包括台新日本半導體（00951）與中信日本半導體（00954），上週分別減少179人及125人。推估原因是這兩檔ETF六月以來表現亮眼，00951含息績效達6.7%、00954則達7.0%，明顯擺脫此前疲弱走勢，部分投資人選擇趁反彈獲利了結。

進一步觀察各級距受益人數變化，周增受益人數前兩名中，00949在1至15張區間的受益人數皆呈增長，合計增加137人，顯示中小額投資人持續加碼；00955則以15至20張持有人數成長最為明顯。

本週交易首日，美國空襲伊朗核設施推升中東地緣政治風險，市場避險情緒再度升溫，儘管整體買盤偏觀望，但仍見低接資金逐步進場。盤面上，受惠油價上揚的能源股如INPEX、ENEOS控股，大型綜合商社的三菱商事、三井物產、伊藤忠商事、住友商事、丸紅，以及能源設備與工程建設的日揮控股、千代田化工建設等，皆成為資金聚焦標的。

此外，三菱重工、IHI、川崎重工等國防概念股也同步走強，其中以三菱重工最受矚目，成交相當熱絡，6月23日榮登日股成交金額之冠，股價逆勢上揚。市場預期，隨中東緊張局勢升溫，全球將加速擴充防衛實力，持續推升軍工產業後市成長動能。

整體而言，地緣政治風險短期難解，各類股表現恐將分歧，預料「選股不選市」將成為下半年操作主軸。其中，受避險情緒推動，國防與原油概念股有望持續獲得資金青睞，持股比重較高的復華日本龍頭（00949）、富邦日本（00945）等ETF，後市表現可期。

▲市值型日股ETF中東戰火受惠股權重。

