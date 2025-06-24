建新國際除息交易日7/9　受關稅影響Q1衝高的業績Q2轉為小幅增長

▲建新國際子公司新科智慧物流在台北港的冷鏈智慧物流預計今年11月開始營運。(圖／建新國際提供)
記者張佩芬／台北報導
建新國際(8367)去年EPS3.59元，股利2.8元，配發率達78%，公司今(24)日公告除息交易日訂在7月9日。該公司今年首季業績衝高，第二季因關稅影響銅土進貨，業績轉為小幅增長，後續要看中美關稅發展；11月台北港的冷鏈智慧物流開始營運，則會為業績加分。
公司高階指出，今年第一季因去年年底第二家銅土客戶加入，貨量增加，加上安平港水泥熟料進口增加，單季營收7.86億元、季增2%、年增26%，獲利8738.6萬元，年增54.16%，EPS0.95元；第二季新增的銅土客戶受中美關稅影響都沒進貨，4、5月營收年增幅降到2.40%與2.76%
建新國際子公司新科智慧物流負責營運的台北港的冷鏈智慧物流，預計今年11月營運，聚焦電商、醫療、AI產業鏈，未來預計每年可挹注營收約3億～4億元。
建新國際除權(息)交易日訂在7月9日，最後過戶日為7月10日，停止過戶為7月11日、停止過戶截止日為7月15日，除權(息)基準日為7月15日。今年股利2.8元，以今(24)日收盤價47.00元計算，現金殖利率為5.96%。
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