建新國際除息交易日7/9　受關稅影響Q1衝高的業績Q2轉為小幅增長

快訊／006208不忍了！宣布「分拆條款」大降手續費 對抗0050

難敵元大台灣50（0050）分割小資族搶進買氣，對同屬市值型ETF富邦台50（006208）帶來強大壓力，受益人數逾70萬的006208今（24）日宣布獲准調降經理費及保管費外，也宣布未來不排除跟進進行分割。

華碩尾盤急拉漲停！ 傳重量級高股息ETF增「配息實力」搶進

華碩（2357）今（24）日股價戲劇性變化，最後一盤從上漲3.8% 直接拉到漲停價收盤，股價從704元攻至745元漲停價，市場驚呼，法人指出，華碩預計本周四（26日）除息，每股配發34元，對於極欲充實配息實力台股高息ETF「非常補」，預估此買盤是來自投信法人。

中信金收最高43.75元刷天價 3檔高股息ETF撐腰同樂

以伊戰事出現轉機，美股上漲激勵，今（24）日台股開高走高，終場勁揚逾400點，中信金（2891）挾著高股息題材，終場上漲0.8元，或漲幅1.86%，以43.75元歷史新高價作收，成交量5萬5514張，市值來到8441億元。

輝達黃仁勳啟動賣股計畫 今年底前最多套現逾250億元

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳已按既定計畫啟動持股出售作業。根據外媒《彭博》報導，黃仁勳預計在今年底前，最多將出售600萬股輝達股票，若以最新股價估算，總套現金額上看8.65億美元（約新台幣255億元）。

投保職業工會注意！4家欠繳保費 勞保局暫行拒絕給付

透過職業工會繳勞保費的民眾注意！據勞保局揭露4家職業工會欠繳保費已過寬限期，其中有3家連續上榜，1家「新面孔」亮相，勞保局暫行拒絕給付，相關職業工會不得繼續預收保費，呼籲民眾不要傻傻繳費。

79萬股民揪心！聯電貼息 爆8萬張大量居成交王

擁有79.35萬股民的晶圓代工大廠聯電（2303）今日除息，每股配發現金股利2.85元，以23日收盤價47元計算，現金殖利率達6.06%，但今日開盤後早盤暫陷貼息，截至上午9時40分，跌幅超過2%，股價最低來到42.5元，不過成交量高達8.3萬張，一度居台股個股成交量冠軍，不過隨後遭華邦電超車。

旅平險8家增「法定傳染病」有保障 富邦產新入列

隨著暑假旅遊旺季來臨，民眾開心出國旅遊，針對海外突發疾病與流行傳染病風險保障的需求，臺灣產險、旺旺友聯產險、華南產險、安達產險及南山人壽和新光產險、南山產險，以及新增加富邦產險，統計共有8家保險業者提供法定傳染病保障項目。

貨櫃雙雄兩樣情！長榮仍陷貼息 萬海填近9成

貨櫃三雄之一的萬海（2615）今日迎來除息秀，每股配發現金股利3.5元，以23日收盤價97.3元計算，現金殖利率約3.59%。萬海今日盤中順勢跟上大盤反彈力道，股價強勢上揚，早盤最高衝上98.7元，除息首日即填息近95%，表現強勢。不過率先發動除息的長榮（2603）目前仍貼息中。

鴻海砸逾22億美元錢進美國和印度 投審司准了

經濟部投資審議司今（24）日公告核准5大投資案，其中對印度與美國投資2案皆來自於鴻海（2317），合計投資金額高達22.24億美元。

華碩尾盤奔漲停功臣曝光！ 00929砸54.8億搶進7356張

電腦大廠華碩（2357）今（24）日尾盤急拉745元漲停價，市場熱議「誰做的？」晚間復華投信揭露重量級台股ETF「復華台灣科技優息」（00929）砸逾54.8億元搶進華碩7356張，每股均價恰好也是745元，由於華碩預計本周四（26日）除息，每股配發34元，投資圈認為00929此波操作對於充實配息實力具有進補功效。