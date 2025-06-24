華碩尾盤奔漲停功臣曝光！　00929砸54.8億搶進7356張

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

電腦大廠華碩（2357）今（24）日尾盤急拉745元漲停價，市場熱議「誰做的？」晚間復華投信揭露重量級台股ETF「復華台灣科技優息」（00929）砸逾54.8億元搶進華碩7356張，每股均價恰好也是745元，由於華碩預計本周四（26日）除息，每股配發34元，投資圈認為00929此波操作對於充實配息實力具有進補功效。

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▲00929公告買進華碩持股。（圖／翻攝復華投信）



資金規模高達1585.14億元的00929選在26日公告最新一波換股，今日晚間成份股名單出現新面孔華碩，由於00929大舉搶購華碩股票，也使華碩成為00929成份股排名第9大。

華碩今日最後一盤股價急拉從704元直接衝上745元漲停價，同時改寫歷史新天價，在00929公告大舉敲進前，市場一度傳出「胖手指」錯單，如今答案正式揭曉，華碩股價從漲3%「一步登天」的重要關鍵就是00929。

根據美系外資報告預測，將納入00929新成分股的名單有華碩、廣達、美律（2439）、創見（2451）、義隆（2458）、僑威（3078）、順達（3211）、威剛（3260）、佳必琪（6197）、飛捷（6206）、矽格（6257）、長華*（8070），以及群聯（8299）。其中以華碩漲幅最為明顯。