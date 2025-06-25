台積電漲15元至1065　台股漲逾220點站上22400

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（25日）以22341.87點開出，指數大漲153.11點，漲幅0.69％。指數隨後漲逾220點站上22400點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1060元，漲幅0.95％，隨後漲15元至1065元；鴻海（2317）上漲1元至161.5元；聯發科（2454）上漲10元至1280元；廣達（2382）上漲1.5元來到291元；長榮（2603）下跌0.5元至208.5元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲507.24點或1.19％，收在43089.02點；標準普爾500指數上漲67.01點或1.11％，收6092.18點；那斯達克指數上漲281.55點或1.43％，收在19912.53點；費城半導體指數上漲197.57點或3.77％，收5441.87點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|43089.02
|▲507.24
|▲1.19%
|S&P500
|6092.18
|▲67.01
|▲1.11%
|NASDAQ
|19912.53
|▲281.55
|▲1.43%
|費城半導體指數
|5441.87
|▲197.57
|▲3.77%
資料來源：證交所
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