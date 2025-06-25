不只躺領股息　486先生買中華電多做一件事獲利翻倍

▲陳延昶抱緊牛皮股中華電信，安穩領息，遇股災未受傷，還逢高獲利了結。（圖／鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

團購網創辦人486先生（本名：陳延昶）投資中華電6年來穩穩賺，人家笑他只會買牛皮股，不如重押飆股賺更多，陳延昶仍不為所動，「我已經滿手好牌，何必要賭博？」陳延昶在《錢鏡你家》節目中透露，2019年中華電股價105元左右，便開始紀律存股，日日買進10張，跌深再買50張，共計砸下1.98億元現金，今年來股海震盪，中華電更展現抗震能力，一度衝上137元新高價，長抱6年來漲幅逾3成，他也分享靈活存股的投資心法，股災也能安心睡。

「我的投資個性膽小保守，而中華電穩紮穩打，今年配現金5元、創7年新高，我買進的殖利率4.7％，且連續配息28年，這種百年老店就是我的績優股啊！」57歲的陳延昶經營團購事業賺得盆滿缽滿，7年前他從銀行搬出10億現金，要進軍投資市場。

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1、牛皮股抗震

陳延昶挖角一位銀行理專來當財務主管，「她教我研究投資方向，我很怕死，2億現金丟進去、賠個2成，我就想跳海了，這是我辛苦賺來的錢耶！」陳延昶笑說，他不愛波動，買股票最好比大盤還平穩。

當時財務主管用β值評估，中華電信β值0.17，表示當大盤漲跌1％時，中華電股價只會漲跌0.17％左右，波動度遠低於大盤，是防禦型股票。

「中華電信的抗跌力有目共睹，而且不只一次表現很硬喔！」陳延昶分析，2025年4月關稅戰，台股跌超過2,000點，中華電信只小跌3.5％，2022年股債雙殺，也比大盤跌得少。

2、生活選股，百年老店安穩

陳延昶補充，中華電這類「防禦型股票」，當市場越動盪，資金就越會流入，「中華電6/16股價收在136.5元，聽從我建議下手的朋友爽到不行，我有位好朋友在124元的時候買進30張，就傳訊息跟我分享，中華電漲到136元了！」

秉持著投資要從生活中選出龍頭股，「不懂的不要碰，現代人出門忘了鑰匙無所謂，但是忘記帶手機，非要回家一趟才罷休，它的剛性需求不可取代，所以我決定每天買進10張中華電，跌深就買個50張。」陳延昶說。

3、低買高賣，靈活存股

存股多年來，陳延昶摸透中華電的股性，低買高賣，靈活存股。「這幾年中華電股價都在125元～130元徘徊，所以跌破125元時，我會勇敢加碼，逢高也要懂得獲利了結，像是5月份中華電股價漲到131元波段新高，我就調節6,000萬元入袋。」陳延昶也教戰，每年中華電公告現金股利後，股價會從5月起漲，一路漲到8月除息，大約從9月開始回檔，就可以慢慢補貨。

▲陳延昶說，中華電股價這幾年都在125元～130元徘徊，所以跌破125元會勇敢加碼。（圖／鏡週刊資料照）

回顧2022年台股大盤指數18,619點創新高，中華電信股價也漲破130元創新高，陳延昶決定調節持股，「我每天出脫50張，直到4月股價回檔，我就不賣了，當時賣掉一半，獲利1,600萬元，剩下的一半持股，就抱著領息，每年還能分回400萬股息，比定存還划算。」他認為，萬一發生股災，抱著牛皮股也不易受傷。

另外，陳延昶也透露自己的股債配置，全球多元布局以分散風險，包括直投美國公司債，例如英美菸草、谷歌等，錢進東京當包租公享5％租金投報，投資歐洲能源基金等，更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。https://youtu.be/36L8zq-CzxI

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▲資料來源：GoodInfo!台灣股市資訊網，2025/6/23



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