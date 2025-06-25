2025台北國際食品系列展　展現傳統與科技精髓及綠色未來

▲2025台北國際食品系列展開幕典禮，左三起農業部農業科技司司長李虹曦、貿協董事長黃志芳、經濟部國際貿易署署長劉威亷等貴賓祝酒。。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

亞洲指標性的食品產業盛會，2025年台北國際食品系列展(FOOD TAIPEI MEGA SHOWS）今(25)日在台北南港展覽1館與2館隆重開幕，展期至 6月28日止，為期四天。外貿協會董事長黃志芳指出，美食是人類的共通語言，為不同國家架起橋樑，台灣的展出是亞洲最重要的食品展之一，展現傳統與科技精髓及綠色未來。

展會匯聚來自全球的食品與設備品牌，涵蓋五大主題展：台北國際食品展、食品加工機械展、生技製藥設備展、包裝工業展與飯店暨餐飲設備用品展，共吸引1700家企業、4500個攤位，規模再創新高，全面展現食品產業的創新

動能與國際競爭力。

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本屆展覽以「精準營養」與「綠色智慧」為核心主軸，主辦單位外貿協會期望透過此次展覽，引領業界掌握數位轉型、淨零碳排、永續包裝及健康飲食等關鍵趨勢，推動食品產業全面升級，邁向綠色經濟與國際接軌。

呼應此一願景，本屆推出全新主視覺，透過多彩和諧的 3D 立體圖像，象徵五展之間的供應鏈整合與協同創新，亦寓意未來食品在技術與文化交織下的多元演進與無限可能。

今年台北國際食品展的亮點展區如「未來食品區」，聚焦植物基、新興原料及精準營養技術，展現食品產業的前瞻創新。此外，南港展覽 1、2 館三樓展區，則網羅冷凍、常溫即時料理與各地特色美食，從 AIoT 智慧製程的台灣傳統佳餚，到主打永續的高端養生食材，充分展現食品產業的創新實力與文化多樣性。

今年展覽國際參與再創新紀錄，有來自33國企業參展，展品涵蓋蒙古天然松子、韓國鹿茸保健食品、日本百年可樂糖漿、莫三比克有機茶葉、西班牙有機初榨橄欖油及印度永續生產海鮮等多元特色品牌，展現展會的全球視野。

台灣在地力量同樣精采，來自16個縣市政府館共襄盛舉，如屏東及台南暌違多年再度參展，帶來在地熱銷農產與創新加工品；台灣館以「食力升級 串聯世界」為主題，串聯93家優質品牌展出、台中館則主打有機農產及特色農創。聯華、奇美、安永鮮物等知名企業亦攜手參展，完整呈現台灣食品產業的豐沛能量與多元風貌。

展會期間更舉辦多項精采活動；「綠色願景獎」，以國際 ESG 標準為評選基準，表彰在節能減碳、永續供應鏈、循環包裝與社會責任等面向具卓越表現之企業，本屆共有18家參展廠商以具體實踐的作法獲得肯定；將於6月26日登場的「食品創新趨勢論壇」，邀請來自德國、日本等專家剖析未來食品科技並分享市場洞察；另有採購洽談會、導覽、買主交流等活動，全面促進跨域合作與國際商機媒合。

展覽現已開放業界人士線上預約登記，現場憑確認函及兩張名片可換證免費入場。6月28日開放一般民眾購票參觀，票價新台幣300元，可參觀全系列展覽。

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