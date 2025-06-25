外資買超台股356億今年第5大　搶進南亞逾3萬張最多

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
中東以伊戰事熄火，Fed理事成員暗示7月可能降息，新台幣升值1.5角，台積電（2330）歷經10個交易日完成填息，激勵今（25）日台股終場大漲241.85點，或漲幅1.09%，以22430.61點，收復年線，今日外資買超355.9億元，為2025年第五大買超紀錄。
6月即將進入尾聲，外資卡位7月除權息旺季，台塑化（6505）為台塑四寶除息揭開序幕，今日外資買超大買南亞（1303）3萬1982張，居外資買超第一名個股，而今日完成填息台積電外資順勢大買2萬3558張，居買超第二名個股，緯創（3231）、陽明（2609）、聯電（2303）分別外資單日買超第三～五名個股，買超張數分別2萬2342張、1萬8100張、1萬6283張。
外資買超六～十名以及張數分別為華南金（2880）1萬6143張、彰銀（2801）1萬6032張、玉山金（2884）1萬344張、欣興（3037）9470張、宏碁（2353）5542張。
外資調節第一名個股為凱基金（2883），反手賣出10萬1411張，賣超第二～十名個股分別為寶成（9904）2萬5668張、台新金（2887）2萬2149張、統一（1216）1萬9336張、廣宇（2328）1萬2131張、中信金（2891）1萬1901張、富邦金（2881）1萬1162張、第一金（2892）1萬634張、國泰金（2882）9254張、元大金（2885）8982張。
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