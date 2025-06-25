外資買超台股356億今年第5大　搶進南亞逾3萬張最多

快訊／72萬股民注意！00940配0.04元 7／10除息

擁近72萬受益人的月配型台股ETF元大台灣價值高息（00940）今（25）日公告最新一次配息，每股配發0.04元，預定7月10日除息，8月1日入帳。

00929卡位遇亂流！華碩棄息賣壓跌逾半根 失守700元

電腦大廠華碩（2357）昨（24）日在重量級台股ETF「復華台灣科技優息」（00929）砸逾54.8億元搶進7356張，尾盤急拉745元漲停價作收，而今（25）日在棄息賣壓出籠下，呈現開低走低，跌幅逾5%，中午12點半以後一度閃見699元，跌破700元整數關卡。

日月光啟動接班！ 董座長女張淡堯進入投控決策圈

日月光投控（3711）今日舉行股東會，進行董事補選作業。在創辦人張虔生長子張能傑於年初辭世後，此次由長女張淡堯接棒，正式進入日月光投控董事會，市場關注此舉是否為家族接班布局的開端。

CCL三雄搶AI商機！亞系外資同步調高目標價 台光電破千元

隨著AI 自研晶片（ASIC）需求強勁成長，帶動CCL（銅箔層壓板）族群將受益，亞系外資在最新出爐報告中一口氣調高台光電（2383）、台燿（6274）以及聯茂（6213）目標價，其中台光電上看1054元。

台塑四寶除息好兆頭！ 台塑化挾油價走高填息5成

台塑四寶除息秀，今（25）日由台塑化（6505）打頭陣，每股配發0.8元股息，除息參考價35.95元，中東情勢緊張，國際油價蠢動，支撐台塑化除息首日股價走高到36.35元，填息幅度約5成。

談美出口管制 日月光吳田玉：只有兩點「尊重、遵守」

封測大廠日月光投控（3711）今日舉行股東會，談到美國出口管制問題，營運長吳田玉在會後聯訪時表示，美國政府對於半導體出口的限制，有的時候有特定的客戶白名單、黑名單，但他對於美國跟其他各國政府的法令規定，真的只有兩點，「尊重和遵守」，在這個原則下，他相信不管外界的環境怎麼變化，還有相當大的不肯定性，還是會有信心一定能找到出路。

日月光股東會今登場 營運長吳田玉：美國設廠積極規劃中

封測大廠日月光投控（3711）今日舉行股東會，不過由於董事長張虔生因公不克出席，由營運長吳田玉擔任主席主持，針對輝達宣布將與台積電、日月光等合作夥伴，在未來4年在美國生產價值達5千億美元的AI基礎設施，吳田玉也表示，美國測試廠正在積極規畫中，不過因執行面要考量的因素眾多，因此會在適當的時間再向大家宣佈。

快訊／台積電填息！歷經10個交易日 171萬股民鬆口氣

擁有171.5萬股民的「護國神山」台積電（2330）今（25）日填息，歷時10個交易日，為季配息以來第4久，摒息以待的股民鬆口氣。

影響793萬張金融卡！一銀防詐 9／3起約轉他人帳號延後生效

公股行庫打詐動作一波波，第一金（2892）旗下第一銀行公告，自9月3日起調整金融卡約定轉帳規定，市場預計現有793萬張流通市面的第一銀行金融卡都將受到影響。

分行不香！合庫再撤北高3據點 7／21生效

銀行分行通路不吃香，合庫銀公告再整併裁撤台北市、高雄市3分行，累計今年以來光是合庫銀就有7家分行消失，快要追平去年全年的成績。