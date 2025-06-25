台船爭取承造公務船免營業稅與印花稅　明年如匯率持穩可轉盈

▲台船董事長黃正弘(前右)與總經理蔡坤宗(前左)首次主持股東會，過程順利。（圖／讀者提供）

記者張佩芬／台北報導

台船(2208)今(25)日召開股東會，會上股東關心匯率對公司獲利影響，台船高階指出，如果明年匯率能夠穩住，公司轉虧為盈機率就大增。另公司長期爭取的國內商船建造獎勵措施，因為牽涉頗廣，遲無進展，公司轉先爭取接造公務船免營稅與印花稅等。

台船高階指出，公司因為缺乏上下游支援，造船成本比鄰國高兩成以上，原是希望政府透過優惠融資、港口使用優惠與用鋼優惠(取消鋼品反傾銷稅)等，爭取國籍船公司在國內建造商船，但因牽涉較廣，遲無進展，公司希望先免除接造公務船的5%營業稅與千分之一的印花稅。

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在匯率部分，台船目前尚未執行的1400多億訂當中，約三分之二是以台幣計價的公務船，另三分之一是以美元計價的商船，但台幣收入沒有匯兌問題，美元部分就要根據匯率列評價損失或利益，總的來看，收入的美元可以用來支付購買國外器材款項，需要列的匯兌損失不會太高，但就怕美元貶值太多增加匯損。

台船指出就商船市場而言，日趨嚴格的船舶環保法規要求下帶動各家航商汰換舊船隊之契機，加以中東區域爭端未歇，造成航運市場缺船與貨櫃，因此也加速船東投入新造船的布局。

公司掌握此一趨勢，承攬二項重大商船業務，交船檔期排至119年，可滿足未來5年商船業務需求。另外，為了爭取與其他主要造船國立於同樣的競爭起跑點，公司將持續積極向政府爭取推動商船產業政策與相關優惠配套措施，藉以振興與維繫我國造船產業健康發展。



國防安全方面，面對中國日趨激烈的文攻武嚇與長期襲擾我邊境，使國人生活於恐懼當中。鑑此，國防部已針對國造潛艦後續量產型預算完成編列，總預算逾2800餘億元（包括採購潛射魚叉飛彈系統），規劃執行年度為114年至128年，未來將採分階段建造方式逐步進行。

此外，海巡署新規劃「海域維權海巡艦艇建造計畫」，預計建造四型共40艘艦艇，預估經費達600餘億元，分8年執行。前述計畫將有利於「國艦國造」政策之發展，公司亦將爭取具有利基之業務，創造長久且穩定之國艦業務。



綜合上述，本公司近年承攬的各型原型船艦已陸續或即將完工交船，近期隨著21萬噸散裝船與8700箱(20呎櫃)貨櫃船等商船業務的陸續簽約，加上國造潛艦後續量產型預算完成編列，後續將採分階段建造進行，預期手持訂單至119年已滿檔，有利公司內部改造與中長期穩定發展。

在內部改造方面，配合既有業務，以獲利為導向，積極推動各項營運改善方案，制定新績效考核機制，健全營運體質，提升競爭力。在中長期發展方面，將整合母公司與子公司、國內產、學、研之研發能量，聚焦智慧與綠能，投入研發，發展各項具市場潛力的產品與服務，以達永續經營目標。