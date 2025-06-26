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不論以伊停火協議能否持續　謝志堅認為荷莫茲海峽幾乎不可能封鎖

▲▼油輪穿越荷莫茲海峽。（圖／路透）

▲油輪穿越荷莫茲海峽。（圖／路透）

記者張佩芬／綜合報導

以伊停火協議能否持續？荷莫茲海峽關閉的擔憂是否仍然存在？在國際上引發討論，甚至還讓歐洲股市今(26)日收黑，陽明海運前董事長謝志堅認為，以伊停火協議與荷莫茲海峽是否封閉其實是兩碼事，他認為以伊朗的現實條件，幾乎不可能封鎖荷莫茲海峽，因為一旦封鎖，等於斷了國家經濟命脈，還會引發波斯灣國家眾怒。

外媒警告，以色列和伊朗脆弱的停火協議充滿了複雜性，使得荷莫茲海峽的關閉成為供應鏈的真正擔憂。在宣佈停火數小時後，美國總統川普憤怒的咒罵以色列和伊朗，雙方顯然再次將導彈和炸彈瞄準對方。

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大陸媒體評論，停火中的這種脆弱性只會在全球市場上造成進一步的混亂和不確定性，並延伸到供應鏈和包括貨櫃船運業在內的海事部門。如果這種休戰不能持續下去，而且目前看來極其脆弱，那麼伊朗可能再次威脅封鎖荷莫茲海峽。

謝志堅分析，伊朗是遭到美國經濟制裁的國家，現在主要靠輸出石油給中國，該國90%的石油是賣給中國，封閉荷莫茲海峽等於封閉自己的經濟來源，而且波斯灣國家石油輸出多數都是靠海上運輸，封閉荷莫茲海峽等於與這些國家對抗，另封鎖海峽布置的水雷，將來要清除很不容易。

謝志堅指出，停火協議或許會出現反覆，但他認為荷莫茲海峽不會真的被封鎖，因此這兩件是要分開來看，倒是胡塞喊著要攻擊美國與以色列商船，是不是真的採取行動需要關注，不過目前多數商船仍暫停航行紅海，胡塞如果真有行動，影響的僅目前有在走紅海的少數商船。

Linerlytica的數據顯示，通過荷莫茲海峽的貨櫃總運力，一年約320萬箱(20呎櫃)，其中大部分貨物在阿聯酋的傑貝阿里港轉運。如果荷莫茲海峽和紅海都受到損害，它與亞洲、非洲和歐洲的連通性將會惡化。

吉達、阿卡巴、達米埃塔等紅海港口曾是阿拉伯灣的替代港口，但考慮到紅海的緊張局勢加劇和船隻持續繞行好望角，這些港口已經無法像過去那樣成為替代門戶。

MDS Transmodal分析師安東內拉·特奧多羅(Antonella Teodoro)分析，從長遠來看，這種重疊的阻塞點危機可能會加速陸上互聯互通的投資，比如海灣鐵路、內陸分銷網路，以及連接海灣國家與黎凡特、土耳其甚至中亞的多式聯運走廊。然而，這些長期解決方案並不能解決短期內嚴重的供應鏈中斷問題。

如果中斷時間延長，通往海灣的幹線貨櫃運輸服務將暫停或改道。可能會嘗試使用支線服務和替代樞紐繼續運營，但即使這些服務也可能受到衝突約束的影響。

特奧多羅解釋說：「主要的風險仍然是石油和天然氣，更深層次的脆弱性是該地區對整個經濟模式的狹窄海上走廊的依賴。」海峽和紅海貿易的中斷將「把阿拉伯海灣與全球貨櫃貿易隔離開來」。

特奧多羅預計，從長期來看，這種情況將「暴露出海灣地區以港口為中心的供應鏈的脆弱性，並可能促使人們從根本上重新評估物流戰略、航線多樣化以及海上貿易中蘊含的地緣政治風險。」

關鍵字： 以伊停火能否持續謝志堅荷莫茲海峽不可能封鎖

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