「借到底賺到底」誘導　質押債蛙淪未爆彈

▲投資人在金融銷售話術包裝下，掉入質押買債陷阱、整日心神不寧。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2022年國內債券ETF規模約1.2兆元，受益人數約15萬人；到了2024年，國內債券ETF市場熱度推至高峰，規模衝破3兆元，受益人數大躍進、超過200萬人，居亞洲第1；這些人潮、錢潮一窩蜂湧入債券送分題，現在成了最不願面對的投資真相。

分析過去2年市場大量資金、人潮前仆後繼搶債主因，除了認為債券殖利率相對高、遠遠打敗定存外，投資人更瞄準一旦聯準會降息就能大賺價差，狠咬美債肥肉。平心而論，若拿閒錢布局，以領息角度理財，問題不大，因為就算帳上虧損，套著領息也相對安穩。較令人擔憂的是，在銀行理專、營業員鼓勵下，以為能「無痛借錢放大獲利」的質押債蛙們。

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一位營業員私下透露，公司流傳一份文宣，教大家如何吸引客戶質押買債，「假設投資人帳上債券ETF市值有100萬元，透過不限用途借貸，就可借出60萬元，利用這筆金額再買進年配息率6%的債券ETF，這樣年領股息預估可多3.5萬元；而借錢買進的債券ETF還可以繼續借款再買進，最多可借到7次，原本股息只有6萬，最後可放大為超過11萬。」

打出「持續借款，持續買進」、「借到底賺到底」策略，投資人對美債產生又甜又香的幻覺與錯覺；去年8月聯準會開出降息第一槍前，更有券商主管公開傳授質押買債、到2025年底「靠美債ETF賺4成」的技巧。將複雜的債券波動變數，化作簡單的獲利倍增方程式，讓人看了熱血沸騰。

說詞是，假設投資人拿出500萬元買進00687B（國泰20年美債），再將市值500萬元的美債質押借款，可借到6成資金、300萬元；這時投資人合計有市值800萬元的債券ETF；以過去00687B季配息金額約0.34元計算，預估到今年底可配息6次（自去年8月起算）、領息2.04元。

若2025年底聯準會降息1.5%，依據00687B存續期間推算，每股可賺到7元資本利得，加上配息，每股獲利就是9.04元。借款300萬元的部分可獲利82萬元，扣掉期間利息約12萬元，還賺70萬元，再加上原本買進的500萬元，獲利約138萬元，總獲利金額逾200萬元，換算報酬率高達40%。

由於投資人已被教育美債是無風險資產，比定存還安全，在券商主管積極勸說下，面對這套債券ETF質押完美規劃，不少人起心動念、隨之起舞，完全不知已被捲入風暴中。

37歲的王醫師，過去投資以股票為主，2024年11月透過券商辦理不限用途借貸，買進00679B（元大美債20年）及00687B各百張。「當初就是看好聯準會降息利多，且股市已在相對高點，才積極借錢買債；想說美債配息扣掉質押利率，大概還有1年定存收益，加上未來降息有資本利得可期，感覺真的是送分題。」

過去半年，王醫師的美債ETF配息2到3次，年殖利率約3%，幾乎與貸款利息打平；而整個2025上半年，聯準會利率文風不動，降息預期不但落空，還遭逢5月台幣大升值的衝擊。「目前帳面虧損約15%，還不會被券商追繳，資金方面仍承受得住；但若美債ETF繼續跌，我再加碼的子彈最多也就50萬元，現金就會見底了。」他略感無奈表示。

事實上，為了刺激業績達標，金融機構明示暗示員工勸誘客戶以信貸、房貸抵押、保單質借等方式舉債投資，並非少數特例；以券商不限用途借貸為例，群益ESG投等債20+ ETF借貸餘額超過156萬張，逼近質押限額，而該檔ETF正是營業員私下瘋傳「借到底賺到底」策略鎖定標的。

台灣投資人瘋狂買債，尤其將槓桿用到極致的做法，讓美債風暴不僅暴風圈持續擴大、結構還顯得特別紮實；債蛙的投資困境，成了市場最需拆解的未爆彈。

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