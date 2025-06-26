006208手續費也降了！她才剛換0050「要再換回去嗎」　網點出關鍵

▲原PO好奇，是否有人同時買了006208和0050？（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

0050（元大台灣50）進行「1拆4」分割作業後，價格變得親民，而元大投信也調降0050的經理費和保管費；同屬市值型ETF的006208（富邦台50）24日也獲准調降經理費和保管費，且未來不排除進行分割。對此，就有網友想知道，有沒有人是0050、006208都有買的呢？0050還有可能再降嗎？話題引起討論。

有網友在Dcard上，以「有人是006208 & 0050都買的嗎？」為標題發文，提到她之前都是定期定額006208，但因為得知0050調降費用率，加上006208那時都沒有什麼消息，所以她便把定期定額的1萬元拆成5000元、5000元，分別投入0050和006208。

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不過原PO說，沒想到006208現在也跟進調降費用率了，那她是不是乾脆再全部買回006208呢？0050之後有可能再降嗎？有沒有人是兩者都有買的？

貼文曝光後，有網友認為，「早就說過不用這樣換來換去，1萬而已，維持你的006208就好，高所得的才考慮0050」、「006208+1，我每月投入才3000，想說沒差多少就沒換 ，還好006208也一起跟進降費用率」、「你不累嗎？何必這麼忙」。

還有網友回應，「你的問題就像是在問，去全家買可樂和去7-11買可樂有什麼差別一樣」、「所得級距5%選006208，所得級距12%以上選0050」。更有人直言，「都買沒太大的差別，只是1年下來，手續費差了12元，可以多吃一顆茶葉蛋。重點是長期持有，持續買進，堅持不懈」。