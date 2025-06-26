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美債風暴！3大衰事一次到位　200萬債券投資人深陷泥沼

在市場鼓吹下，投資人不斷借錢買債、放大獲利，現在卻被債市3大風險壓得喘不過氣。

▲在市場鼓吹下，投資人不斷借錢買債、放大獲利，現在卻被債市3大風險壓得喘不過氣。

圖文／鏡週刊

2024年9月聯準會降息2碼，開出降息循環第一槍，債券價格上漲，吸引投資人大量湧入債券ETF；超過200萬投資人深信「美債是送分題」，不少人更陷入金融機構包裝的數字陷阱中，以質押買債、借錢套利方式，想要創造息收價差雙賺的甜美果實。

如今這群質押債蛙，已深陷美債溫水區，帳面虧損1至2成；一旦未來利率走勢不如預期，或新台幣再度走升，疊債策略遭遇債券投資3大倒楣事，一場完美風暴恐將席捲整體市場。

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「說真的，在金融業超過20年，從沒看過美債像現在這樣，一次遇到所有衰事！」展新投顧執行長黃大展，過去是知名債券基金經理人，歷經多次美國聯準會升降息循環、及貨幣政策調整；2011年甚至見證美債首度被降評、價格大幅波動的驚滔駭浪，「但這次很不一樣，因為債券投資3大倒楣事：利率風險（價格）、信用風險、匯率風險一次到位！」

首先，川普推出減稅政策，美債供給持續擴大，前一陣子穆迪還因此調降美國評等，信用風險來襲，市場對持有美元資產信心動搖；再來，關稅變數讓通膨蠢動，投資人翹首期盼的降息仍只聞樓梯響，利率風險揮之不去；雪上加霜的是，新台幣匯率還在短時間內暴衝，匯率風險同時來報到。

「先前朋友隨口聊到，最近失眠睡不好，原因是台幣狂升，從4月底的32斷崖式地來到30兌1美元；他大概買了幾千萬元的美債，可能還有質押，才會在這波台幣升值時感到莫名焦慮。」黃大展坦言，國內投資人購買海外金融商品，向來沒有匯率避險概念，非常危險。

美國債務高達36兆美元，持有美元資產不再讓人放心，美債陷入「債務越高、貨幣越弱」的死亡螺旋中；更糟糕的是，近2年透過銀行、券商質押，借錢買債的投資人多不勝數，「這群原本以為借2（貸款利率2%）買5或買6（債券殖利率5%到6%）穩賺不賠的投資人，如今就像抱著不定時炸彈，一旦美債美元有劇烈波動，還可能斷頭被抬出場。」一位業內人士憂心表示。

「不用多，只要當新台幣進一步升至28元，加上利率因通膨壓不下來，不降反升個0.5%，就會觸發追繳令，屆時慘烈情況應該也是近年難得一見。因為這群投資人中，有不少是被說服拿老本、拿房子抵押出來買債，更激進的是把買入的債券ETF進一步質借，擴大投資部位，真遇上追繳令齊發狀況，恐怕很難擠出錢來補，結果就是被迫砍在低點。」他說。

根據投信投顧公會統計，2022年國內債券ETF規模約1.2兆元，受益人數約15萬人；2023年債券ETF規模跳躍式成長至2兆元，受益人數飆升至114萬人；到了2024年，國內債券ETF市場熱度推升至高峰，規模衝破3兆元，受益人數再躍進、超過200萬人，居亞洲第一。

這200萬債券投資人面對美債發展情勢，需做好心理準備，未來在通膨、匯率及美債供給變數下，想要解套恐怕將是一條漫漫長路。


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關鍵字： 鏡週刊美債ETF投資

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