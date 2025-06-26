台積電斥資百億美元強化海外避險　為今年來最大筆資金挹注

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）因應新台幣匯率波動風險，再度啟動海外資金調度。根據外媒彭博社報導，台積電宣布將對旗下全資子公司TSMC Global Ltd.注資100億美元（約新台幣3,260億元），為今年以來規模最大的一次增資案，主要用於強化外匯避險操作。

台積電指出，TSMC Global將透過發行新股方式，由母公司台積電全數認購，並將資金投入一般性投資用途，包括銀行存款與債券等。此舉可望提升海外子公司對匯率波動的彈性因應能力，降低整體避險成本。

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根據經濟部投資審議司的說法，這筆增資案主要目的，是台積電將其部分外匯資產轉至海外單位，藉此強化對新台幣升值趨勢的因應能力。

自2024年以來，這是台積電針對TSMC Global進行的第三次資本調整，而此次規模為歷來最大。報導指出，過往類似操作多出現在新台幣升值壓力明顯的時期。由於TSMC Global負責整體海外投資與避險管理，其資本調度空間的提升，將有助於更靈活地控制風險。

台幣近期強勢走升亦引發市場關注。報導指出，今年5月，新台幣單日升幅創下1980年代以來新高，波動加劇導致一年期匯率隱含波動率攀升至2011年以來新高。新加坡資產管理機構Robeco亞洲主權策略師Philip McNicholas指出，在避險成本升高的情況下，企業透過現金注資方式可幫助調整避險部位所需的保證金水位。

McNicholas也補充，美金資金除有助於應對外匯風險，亦可直接支援企業在海外的營運需求。

作為蘋果與輝達等大廠的主要晶片供應商，台積電絕大多數生產基地位於台灣，面對台幣升值壓力，將直接壓縮美元營收轉換為新台幣的利潤空間，對整體出口競爭力構成挑戰。台積電董事長魏哲家6月在股東會上坦言，因新台幣升值，公司整體營業利益率已下滑數個百分點。