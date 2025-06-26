快訊／台股收盤上漲61.73點　台積電漲5元至1075

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（26日）開低走高，加權指數終場上漲61.73點，以22492.34點作收，漲幅0.28％，成交量3880.67億元。

美股前一交易日有漲有跌，台股上午以下跌5.22點開出，指數開低走高，盤中最高達22587.67點，最低22391.27點，終場收在22492.34點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1075元，漲幅0.47％；鴻海（2317）上漲1元至163元；聯發科（2454）下跌5元至1290元；廣達（2382）下跌3元來到290元；長榮（2603）下跌0.5元至205元。

今天漲幅前5名個股為LINEPAY（7722）上漲63元，漲幅10％；宇隆（2233）上漲18元，漲幅10％；嘉聯益（6153）上漲1.25元，漲幅10％；兆赫（2485）上漲1.1元，漲幅10％；三地開發（1438）上漲3.6元，漲幅9.99％。

跌幅前5名個股則為動力-KY（6591）下跌7.6元，跌幅9.77％；福懋油（1225）下跌3.3元，跌幅8.4％；全福生技（6885）下跌2.8元，跌幅7.69％；億泰（1616）下跌2.1元，跌幅5.06％；柏承（6141）下跌0.6元，跌幅4.6％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 LINEPAY（7722） 693.0 ▲63.0 ▲10.0％ 宇隆（2233） 198.0 ▲18.0 ▲10.0％ 嘉聯益（6153） 13.75 ▲1.25 ▲10.0％ 兆赫（2485） 12.1 ▲1.1 ▲10.0％ 三地開發（1438） 39.65 ▲3.6 ▲9.99％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 動力-KY（6591） 70.2 ▼7.6 ▼9.77％ 福懋油（1225） 36.0 ▼3.3 ▼8.4％ 全福生技（6885） 33.6 ▼2.8 ▼7.69％ 億泰（1616） 39.4 ▼2.1 ▼5.06％ 柏承（6141） 12.45 ▼0.6 ▼4.6％

資料來源：證交所