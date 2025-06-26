快訊／台股收盤上漲61.73點　台積電漲5元至1075

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（26日）開低走高，加權指數終場上漲61.73點，以22492.34點作收，漲幅0.28％，成交量3880.67億元。
美股前一交易日有漲有跌，台股上午以下跌5.22點開出，指數開低走高，盤中最高達22587.67點，最低22391.27點，終場收在22492.34點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1075元，漲幅0.47％；鴻海（2317）上漲1元至163元；聯發科（2454）下跌5元至1290元；廣達（2382）下跌3元來到290元；長榮（2603）下跌0.5元至205元。
今天漲幅前5名個股為LINEPAY（7722）上漲63元，漲幅10％；宇隆（2233）上漲18元，漲幅10％；嘉聯益（6153）上漲1.25元，漲幅10％；兆赫（2485）上漲1.1元，漲幅10％；三地開發（1438）上漲3.6元，漲幅9.99％。
跌幅前5名個股則為動力-KY（6591）下跌7.6元，跌幅9.77％；福懋油（1225）下跌3.3元，跌幅8.4％；全福生技（6885）下跌2.8元，跌幅7.69％；億泰（1616）下跌2.1元，跌幅5.06％；柏承（6141）下跌0.6元，跌幅4.6％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|LINEPAY（7722）
|693.0
|▲63.0
|▲10.0％
|宇隆（2233）
|198.0
|▲18.0
|▲10.0％
|嘉聯益（6153）
|13.75
|▲1.25
|▲10.0％
|兆赫（2485）
|12.1
|▲1.1
|▲10.0％
|三地開發（1438）
|39.65
|▲3.6
|▲9.99％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|動力-KY（6591）
|70.2
|▼7.6
|▼9.77％
|福懋油（1225）
|36.0
|▼3.3
|▼8.4％
|全福生技（6885）
|33.6
|▼2.8
|▼7.69％
|億泰（1616）
|39.4
|▼2.1
|▼5.06％
|柏承（6141）
|12.45
|▼0.6
|▼4.6％
資料來源：證交所
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