謝金河：台股窗外有新藍天　精準攻擊與精準選股

二○二五年即將走過一半，對世人來說，這是變化多端的年代，川普帶給世界的驚嚇、驚奇與驚喜正不斷地上演，先是四月二日的對等關稅造成全球股市驚人的下跌，到了四月十一日川普急踩煞車，釋出關稅豁免九○天各國和美國談判關稅的解藥，全球股市暫時喘一口氣。不過，七月九日的大限又將屆，川普除了和英國達成協議，和中國完成談判，其他國家都還在談判中，會不會再順延？這是七月的變數。

文／謝金河

六月最吸睛的焦點是美國和伊朗限武談判破裂，以色列在六月十三日先發制人，出動戰機、無人機轟炸伊朗軍事基地及核子反應爐，同時斬首伊朗高階將領及核武科學家數十人。這項行動震驚世界，也造成油價上漲。接著是六月二十二日美國出動Ｂ２隱形轟炸機，用GBU-57巨型鑽地彈轟毀納坦茲、福爾多、伊斯法罕的地下濃縮鈾核武研發基地，美國出兵，更是震驚世界。

不過世界總是在驚嚇與驚奇中交替，川普二十三日在他的社群媒體透露伊朗對卡達美軍基地發射飛彈，但伊朗事先照會，無人傷亡。他感謝伊朗，隨即宣布伊朗、以色列停火，川普喜歡談判，也許以伊衝突不易立即停火，但已近尾聲。這個事件透露了幾個訊號，一是以色列人口一千萬，伊朗九千萬，以色列土地面積二．八萬平方公里，伊朗一六四．八萬平方公里，這是一場不對稱的作戰，但是以色列站在勝方，這也意味著未來戰爭不是人多、地大就能贏！

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不對稱戰爭的啟示

另一個是戰爭帶來的是摧毀與破壞，戰爭啟動，油價上漲，股價下跌，這是人盡皆知的常態，不過這次以色列、伊朗對金融市場的衝擊卻成了另一種教材，油價與股價都呈現和市場預期不同方向的變化，以色列突擊伊朗，十三日油價顯著上漲，ＷＴＩ從六八．○四上升到七七．六二美元，北海布蘭特從六九．三六漲到七八．○五美元，到二十日ＷＴＩ到七五．三美元，北海油到七七．五八美元，但是美軍轟炸伊朗當日，ＷＴＩ暴跌近九％，北海油跌七．一八％。二十四日油價進一步下跌逾六％，ＷＴＩ收在六四．三七美元，北海油收在六七．一四美元，油價幾乎回到衝突的起漲點。這時候美國通膨壓力紓解，Fed也透露下半年降息的展望，道瓊指數大漲逾五○○點，金融市場又回到先前的軌道。

另一個是以色列的股市，二○二三年十月八日哈瑪斯突擊以色列，曾經造成以色列股市重挫，當天大跌逾一三八點，最慘跌到一五九三．一五。這次以色列出兵打伊朗，看起來明顯居上風，以色列股市持續上漲，到二十四日為止，創下二九○八．二二的歷史最高紀錄，這反應了戰爭並沒有讓股市下跌，以色列這場不對稱戰爭應該給台灣很大的啟發。

過去的戰爭型態，人民和土地通常是決定勝負的關鍵因素，但現代化的戰爭重點在精準打擊，以色列的摩薩德情報戰，加上飛彈、無人機的精準打擊，發揮了以寡擊眾的威力，美國的Ｂ２轟炸機戰力更令大家驚嘆，每一個點都打得到，這種精準打擊必須靠最高階晶片。美國、以色列對伊朗動手，進一步牽動全球半導體股大漲，台積電ＡＤＲ又站上二二○美元，幾乎回到先前的高點，這對台積電挑戰一一六○天價會有助力。

台積電又站在攻擊發起線

美國會對晶片管制愈限愈嚴格，可以看出晶片在戰爭中的精準打擊扮演重要角色。這一周，AVGO股價寫下二六五．八七美元的天價，市值跑到一．二四一兆美元，Broadcom領先台積電ＡＤＲ一．一四兆美元市值，差距加大。而Nvidia、AMD都有好表現，ASML二十四日大漲三三．六四美元，市值來到三二○三．二六億美元，也讓荷蘭股市走高。（全文未完）

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