AI驅動3D感測科技　立普思擴大搶市占全年業績可望倍增

▲立普思董事長劉凌偉。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

3D視覺感測技術開發商立普思科技搶攻智慧製造及智慧監控市場有成，已分別打進日本與歐洲大廠供應鏈體系，取得日本工具機大廠的AI Camera及德國物流大廠智慧搬運車3D視覺感測器模組訂單，且歐洲2大智慧人流統計公司已經開始放量出貨，主要應用在機場、車站等高人流區域，公司預期今年業績較去年可望呈現倍數成長。

立普思專注於機器視覺平台與AI邊緣運算整合解決方案的開發，深耕3D深度相機的光機設計、影像深度演算法研發，並提供中介軟體（SDK）以協助企業高效整合內部系統，加速AI應用場域的佈建與導入。公司目前的核心產品線包括：主打工業級 3D 深度攝影機，專為 AI 邊緣運算與機器視覺應用設計的 LIPSedge 系列、專注於3D感測的 LIPSsense 系列、立體量測應用的 LIPSMetric 系列，以及結合智慧機器人應用的 LIPSolution 系列。這些產品已廣泛應用於智慧製造、人流統計、物流檢測、物品量測與醫療影像處理等場域，並獲得多項實績驗證。

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立普思董事長劉凌偉指出，立普思在3D影像處理處於世界級技術發展前沿，與多家全球知名的夥伴建立緊密合作關係，包括：AI與GPU運算領導者 NVIDIA、機器人平台與晶片技術提供者 Intel、影像SoC大廠 Ambarella、IC設計與EDA工具廠商 Cadence、可程式化邏輯解決方案供應商 Lattice，以及機器學習SoC的SiMa.ai。此外，公司亦與國際感測器大廠如 Onsemi、Infineon、Samsung和SK hynix等策略夥伴攜手合作，共同推動完整機構產品開發。

立普思指出隨著公司掌握多項自主開發的深度攝影與影像相位補正技術專利，除持續推動自有相機與軟體出貨外，亦將與IC設計公司展開 IP 授權合作，以擴大技術影響力並提升營收穩定性。

深耕 3D視覺感測技術開發多年，立普思今年將迎來爆發性成長，主要受惠於歐洲2大智慧人流統計公司的合作在今年將開花結果，年初起已經放量出貨，而日本客戶的AI Camera與德國物流大廠合作的智慧搬運車3D視覺感測器模組產，今年亦已進入收成期。

立普思表示關於公司申請興櫃計劃，目前與承銷商及會計師密切配合均按計劃進行，未來將考慮資本市場狀況及對股東權益最大情況下完成興櫃作業。

展望未來，考量3到5年內AI技術將逐步落地及擴大普及各行業，尤其在工業及商業應用，預期成本效益比因此大幅提高，立普思擁有3D影像處理專利的黑科技將扮演關鍵角色，未來成長可期。