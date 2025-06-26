長榮航空7月菜單升級　攜老乾杯、星巴克推獨家機上餐飲

▲長榮航空7月攜老乾杯、星巴克推獨家機上餐飲。（圖／長榮航提供）

記者高兆麟／台北報導

長榮航空自2025年7月1日起，除攜手米其林燒肉品牌「老乾杯」再推機上美食外，也精選頂級酒款，全新無酒精白中白氣泡酒及長榮獨家盛夏蜜桃果茶，為旅客帶來豐富味蕾享受，除此之外，長榮也成為亞洲首家將星巴克帶上飛機的航空公司，讓旅客在高空也能享受咖啡。

長榮航空與米其林一星「老乾杯」合作之機上餐備受旅客好評，此次特別為桃園出發至洛杉磯(BR16)、舊金山(BR28)及西雅圖皇璽桂冠艙旅客獻上「老乾杯日本A5和牛壽喜燒」，選用日本頂級A5和牛肋眼，搭配特製壽喜燒醬與溫泉蛋，展現極致日式風味。

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另外還有「老乾杯Bellota伊比利豬煎餃」，選用來自西班牙的Bellota頂級伊比利豬，餡料融合新鮮韭菜、爽脆高麗菜及濃郁雞高湯，經過反覆測試並研發特殊加熱方式，酥香餃皮在機上完美呈現，佐以清香微辣的柚子胡椒，提供於桃園出發至洛杉磯(BR06)、舊金山(BR08)、紐約的皇璽桂冠艙。

桃園出發至洛杉磯(BR06)、舊金山(BR08)的豪華經濟艙旅客則可選擇人氣餐點「老乾杯特製日本和牛咖哩飯」，除美、加航線外，桃園直飛歐洲與東京航線的皇璽桂冠艙旅客可於航班起飛24小時以前，透過網路預訂專屬的老乾杯經典美味。另外，為回應旅客們的聯署許願，原在長程航線經濟艙才提供的乾杯料理，特別擴大到桃園及松山出發的東京航線經濟艙，讓旅客也能品嚐到「乾杯經典牛五花燒肉飯」，搭配上乾杯秘製燒肉醬、自製泡菜與經典鹽蔥醬，滿足旅客的味蕾。

長榮航空為亞洲首家將星巴克帶上飛機的航空公司，特別為美、加、歐、澳長程線皇璽桂冠艙旅客選擇100% 阿拉比卡咖啡豆，採用濃縮烘焙研磨技術，透過專業手法烘焙出濃郁的焦糖甜香與細膩的巧克力風味，讓高空中也能享受在店裡一貫的質感與香氣。

長榮航空機上果汁飲品「盛夏蜜桃果茶」，研發團隊歷經多次調整與品測，精準掌握水蜜桃果香與阿薩姆紅茶的比例，融合香甜水蜜桃果香與阿薩姆紅茶的醇厚茶韻，展現多層次茶果韻味，提供於亞洲飛往桃園的特定航班經濟艙。此外，長榮航空再次與台灣品牌「春一枝」合作，於桃園出發的新加坡(BR215)、吉隆坡(BR227)、雅加達及峇里島經濟艙推出機上限定水果冰棒。



長榮航空機上酒單將於7月更新長程線年度精選葡萄酒，嚴選來自法國波爾多地區利慕及雷奧良產區的頂級紅酒，美加地區指定航線皇璽桂冠艙也升級香檳酒單，旅客可品嚐經典凱歌香檳(Veuve Clicquot)的凱歌貴婦(La Grande Dame)、Piper-Heidsieck 的Rare 等香檳。

此外，本次特別選用第95屆奧斯卡金像獎指定用酒，來自北歐知名無酒精白中白氣泡酒 Oddbird 的 Blanc de Blancs，即使無酒精亦能擁有豐富風味層次的極致表現，此款氣泡酒更推薦與新推出的機上餐點—美味軟殼蟹漢堡搭配。