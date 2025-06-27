快訊／台積電跌5元至1070　台股開盤上漲12點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（27日）以22503.85點開出，指數上漲11.51點，漲幅0.05％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1070元，跌幅0.47％；鴻海（2317）維持平盤至163元；聯發科（2454）下跌5元至1285元；廣達（2382）維持平盤來到290元；長榮（2603）上漲1.5元至206.5元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲404.41點或0.94％，收在43386.84點；標準普爾500指數上漲48.86點或0.8％，收6141.02點；那斯達克指數上漲194.36點或0.97％，收在20167.91點；費城半導體指數上漲48.16點或0.88％，收5541.46點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|43386.84
|▲404.41
|▲0.94%
|S&P500
|6141.02
|▲48.86
|▲0.8%
|NASDAQ
|20167.91
|▲194.36
|▲0.97%
|費城半導體指數
|5541.46
|▲48.16
|▲0.88%
資料來源：證交所
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