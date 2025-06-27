一票房務員月領5、6萬！業者公開「薪資算法」：老手8萬以上

▲房務員需耗費大量體力，工作相當辛苦。（示意圖／報系資料庫）

文／CTWANT

飯店房務員為基層勞力密集工作，常被貼上「薪水低」的標籤，實際上，在人力匱乏的情況下，房務員工作也採論件計酬，可挑戰高薪。根據CTWANT記者調查，北市飯店月領5、6萬元的房務員不在少數，更有頂尖老手，平均月入8萬元以上。

旅宿業缺工議題難解，勞動部日前公布房務員薪資平均3.1萬元，被外界指控「因低薪才找不到人」，對此，有業者向記者澄清，該薪資為基本底薪，實際上大多飯店房務員皆是「做多賺多」，另有獎金制度。

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有飯店業者就指出，該薪資為基本底薪，熟練老手月收入皆可達5萬元，但新手慢慢做的話，初期確實只能領基本底薪。

實際打開104人力銀行，房務員徵才廣告共2673筆，幾乎清一色寫著「學歷不拘、經驗不拘」。104人力銀行品牌公關洪德諭表示，房務人員平均月薪約為3.5萬元，在民生消費需求持續暢旺人才難尋下，觀察飯店業招募房務員現況，若能具備指導、監督房務團隊進行客房整理、調配房務人力等進階能力，薪資有機會突破5萬元。

台北漢來飯店人資經理羅玉松也解構房務員薪資，以台北漢來為例，房務員月薪起薪3.2萬元，若有經驗可獨立作業者，底薪有可能會到4萬元；基本要求每日整房間數為10間，每多做1間即可有「加間費」250元，以此計算薪資，再加上其他津貼，確實有可能月領5萬元以上。

▲儘管業者透過各式管道招募人才，還是無法完全補齊員工。圖為漢來舉辦人才招募說明會。（圖／報系資料庫）

她也強調，薪水也會因飯店淡旺季而異，且每間飯店的計算方式也不太一樣，對於有同業房務員可月領8萬元，他認為，「那一定是整房速度快、品質又好的老手。」

而目前也有不少大型飯店將房務工作外包給清潔公司，CTWANT記者也尋訪到清潔公司老闆娘，他透露，各家清潔公司派遣到飯店的房務員，薪水計算方式也不相同。以他們公司為例，完全是論件計酬，每做一間房，則以200元計算，每天大約可做13~15間房，實際間數不固定，「但公司員工約60人，有10多人平均月收入可在8萬元以上，其他大概也有個5、6萬元。」

▲清潔公司表示，除非是新手或動作太慢，不然做得久、熟練後，大部分外派的房務員月收入都有5萬元。（示意圖／報系資料庫）

該清潔公司有承攬北市五星飯店及商旅，屬中型規模，聘僱的員工清一色是陸配、越配及外籍學生，而老闆娘自己本身也是名陸配。她分享她招募員工的方式，除了去學校認識老師外，同國籍大概都會有自己的交流管道，口耳相傳介紹工作，凡介紹成功也會提供「介紹費」，讓她沒有「缺工」的問題。

至於是否人人都能月入5萬元，她補充說明，新手第1個月大概都是3萬元，通常都要過3個月才有機會月入5萬元，不過實際情況因每個人的體力、能力也不一定，如果做不好，也可能不會拿到太多的房間，等能力進步、品質改善才會增加房間數。

不過也因為完全是「體力活」，確實不是想做就能做得來，由於目前房務員缺工嚴重，有興趣挑戰高薪的朋友也可以試試。

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