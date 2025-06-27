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台幣狂升台積電還能買？台股8月再創高？　杜金龍解析

杜金龍認為，台積電獲利逐年創新高，無需擔心關稅、戰爭影響。（鏡週刊資料照）

▲杜金龍認為，台積電獲利逐年創新高，無需擔心關稅、戰爭影響。（圖／鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

近日台股收復年線，而年線一般又被認為是市場多空分界線，台股是否重返多頭行情，引發市場熱議。股市老先覺杜金龍要大家安心，他以波浪理論分析，台股還在上升波段中，有機會挑戰24416高點。而台積電則是他的主要持股，不只自己賺，他也教女兒一起買，兩人帳上獲利滿滿。

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「今年4月是我人生第2次解定存買台積電。」股市老先覺杜金龍用手指比出「2」，露出大大笑容說：「即使還有半導體關稅的不確定性、台幣升值等因素，也不會衝擊台積電太多，台積電、台股都還有機會繼續創新高，台積電股價有機會超過1200元。」

台股在最近2個交易日收復年線，而年線通常是熊市、牛市分界線，台股是否又回到牛市之中？擅長以技術分析、波浪理論解盤的杜金龍表示，以波浪理論（5個上升波、3個下降波）來看台股，目前大盤還在5個上升波之中，且已經收復年線，轉入第3波主升段的初升段之中，只要過前年高點24416，就有機會在8月再創新高。

他同時也持續看好台積電後市。杜金龍指出，台股長年平均本益比大概在21倍左右，現在本益比是15倍，但4月初時，台股本益比來到12倍，是相對低位置，換算成年收益率約8%（本益比倒數），而台股過去收益率最好的情況是10%、第二好則是9.5%，也因此4月初見到8%時，他二話不說第二次解定存買台積電。

杜金龍說，4月股災時，他一路從台積電股價848元、797元、782元往下買，隨著5、6月股市反彈，他在台積電除息前、股價1070元左右調節一些。但他認為，台積電董事長魏哲家在股東會時給市場打了一劑強心針，外資也調高其他電子股目標價，台股後市可期。

至於未來關稅、或是台幣升值議題，杜金龍認為這對台積電影響不大，畢竟現在仍在AI趨勢中，且公司獲利逐年升高，無需太擔心。有趣的是，4月份股災，杜金龍的女兒也問他該如何買？就算跌到700多元、一張也要70多萬，還是太貴，他因此教女兒用買零股的方式，每跌「一個」區間就分批買進，「女兒花了20萬元陸續買入，現在也賺了1成。」

除了台積電，杜金龍也看好其他個股後市，究竟這位台股老先覺還持有哪些股票？更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。https://youtu.be/nZ2IdQkq4G4

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關鍵字： 鏡週刊台股投資理財

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