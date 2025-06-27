快訊／台股收盤上漲87.74點　台積電漲5元至1080

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（27日）開高走高，加權指數終場上漲87.74點，以22580.08點作收，漲幅0.39％，成交量3640.31億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲11.51點開出，指數開高走高，盤中最高達22580.08點，最低22388.59點，終場收在22580.08點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1080元，漲幅0.47％；鴻海（2317）上漲2元至165元；聯發科（2454）下跌5元至1285元；廣達（2382）下跌4.5元來到285.5元；長榮（2603）上漲0.5元至205.5元。

今天漲幅前5名個股為LINEPAY（7722）上漲69元，漲幅9.96％；精成科（6191）上漲8元，漲幅9.93％；晶彩科（3535）上漲4.25元，漲幅9.92％；鼎炫-KY（8499）上漲15.5元，漲幅9.81％；晶心科（6533）上漲25元，漲幅9.12％。

跌幅前5名個股則為福懋油（1225）下跌3.4元，跌幅9.44％；亞翔（6139）下跌24.5元，跌幅7.34％；光罩（2338）下跌2.1元，跌幅6.49％；東訊（2321）下跌1元，跌幅6.45％；文曄（3036）下跌6.5元，跌幅4.64％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 LINEPAY（7722） 762.0 ▲69.0 ▲9.96％ 精成科（6191） 88.6 ▲8.0 ▲9.93％ 晶彩科（3535） 47.1 ▲4.25 ▲9.92％ 鼎炫-KY（8499） 173.5 ▲15.5 ▲9.81％ 晶心科（6533） 299.0 ▲25.0 ▲9.12％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 福懋油（1225） 32.6 ▼3.4 ▼9.44％ 亞翔（6139） 309.5 ▼24.5 ▼7.34％ 光罩（2338） 30.25 ▼2.1 ▼6.49％ 東訊（2321） 14.5 ▼1.0 ▼6.45％ 文曄（3036） 133.5 ▼6.5 ▼4.64％

資料來源：證交所