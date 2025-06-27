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快訊／台股收盤上漲87.74點　台積電漲5元至1080

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（27日）開高走高，加權指數終場上漲87.74點，以22580.08點作收，漲幅0.39％，成交量3640.31億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲11.51點開出，指數開高走高，盤中最高達22580.08點，最低22388.59點，終場收在22580.08點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1080元，漲幅0.47％；鴻海（2317）上漲2元至165元；聯發科（2454）下跌5元至1285元；廣達（2382）下跌4.5元來到285.5元；長榮（2603）上漲0.5元至205.5元。

今天漲幅前5名個股為LINEPAY（7722）上漲69元，漲幅9.96％；精成科（6191）上漲8元，漲幅9.93％；晶彩科（3535）上漲4.25元，漲幅9.92％；鼎炫-KY（8499）上漲15.5元，漲幅9.81％；晶心科（6533）上漲25元，漲幅9.12％。

跌幅前5名個股則為福懋油（1225）下跌3.4元，跌幅9.44％；亞翔（6139）下跌24.5元，跌幅7.34％；光罩（2338）下跌2.1元，跌幅6.49％；東訊（2321）下跌1元，跌幅6.45％；文曄（3036）下跌6.5元，跌幅4.64％。



台股漲幅最高前5名
個股股價漲跌幅度
LINEPAY（7722）762.0▲69.0▲9.96％
精成科（6191）88.6▲8.0▲9.93％
晶彩科（3535）47.1▲4.25▲9.92％
鼎炫-KY（8499）173.5▲15.5▲9.81％
晶心科（6533）299.0▲25.0▲9.12％


台股跌幅最大前5名
個股股價漲跌幅度
福懋油（1225）32.6▼3.4▼9.44％
亞翔（6139）309.5▼24.5▼7.34％
光罩（2338）30.25▼2.1▼6.49％
東訊（2321）14.5▼1.0▼6.45％
文曄（3036）133.5▼6.5▼4.64％

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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