快訊／台股收盤上漲87.74點　台積電漲5元至1080

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（27日）開高走高，加權指數終場上漲87.74點，以22580.08點作收，漲幅0.39％，成交量3640.31億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲11.51點開出，指數開高走高，盤中最高達22580.08點，最低22388.59點，終場收在22580.08點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1080元，漲幅0.47％；鴻海（2317）上漲2元至165元；聯發科（2454）下跌5元至1285元；廣達（2382）下跌4.5元來到285.5元；長榮（2603）上漲0.5元至205.5元。
今天漲幅前5名個股為LINEPAY（7722）上漲69元，漲幅9.96％；精成科（6191）上漲8元，漲幅9.93％；晶彩科（3535）上漲4.25元，漲幅9.92％；鼎炫-KY（8499）上漲15.5元，漲幅9.81％；晶心科（6533）上漲25元，漲幅9.12％。
跌幅前5名個股則為福懋油（1225）下跌3.4元，跌幅9.44％；亞翔（6139）下跌24.5元，跌幅7.34％；光罩（2338）下跌2.1元，跌幅6.49％；東訊（2321）下跌1元，跌幅6.45％；文曄（3036）下跌6.5元，跌幅4.64％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|LINEPAY（7722）
|762.0
|▲69.0
|▲9.96％
|精成科（6191）
|88.6
|▲8.0
|▲9.93％
|晶彩科（3535）
|47.1
|▲4.25
|▲9.92％
|鼎炫-KY（8499）
|173.5
|▲15.5
|▲9.81％
|晶心科（6533）
|299.0
|▲25.0
|▲9.12％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|福懋油（1225）
|32.6
|▼3.4
|▼9.44％
|亞翔（6139）
|309.5
|▼24.5
|▼7.34％
|光罩（2338）
|30.25
|▼2.1
|▼6.49％
|東訊（2321）
|14.5
|▼1.0
|▼6.45％
|文曄（3036）
|133.5
|▼6.5
|▼4.64％
資料來源：證交所
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