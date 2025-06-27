新台幣暴升！外資歸隊　連4買台股破千億 　

▲新台幣升值，化解對美出超壓力。（資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

新台幣兌美元匯價本周大升3.49角，帶動外資台股買盤，根據統計，外資本周也是積極匯入，連續四天買超，單周買超多達1172億元，推升台股資金行情，法人指出，對於外資而言，新台幣升值除了賺取匯差之外，投入股市亦可賺取價差，在外資買盤撐腰，台股呈現驚驚漲的格局，不過7月之後還得觀察關稅談判進度、是否有半導體關稅課徵，以及新台幣升值對於電子業影響。

美國對等關稅豁免期將在7月9日到期，而各國談判正在進行，新台幣本周從29.7元附近升值到29.18元，今日更一度衝破29關卡，外資本周更是積極匯入，連續四天買超，外資匯入的動作，也為台股營造有利資金行情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台新投顧副總黃文清表示，以伊戰火停火，地緣政治緊張情勢緩和，外資自從本周二（24日）以來，買超動作更大，平均單日買超金額約300億元左右，這也可以偏多格局以待，而整體基本面穩健，例如：AI出貨依然成長，而雲端伺服器資本支出維持不變。

再者，從關稅談判進度來看，目前看對等關稅仍有延後可能性存在，就算課徵稅率可能比先前來得低，就基本面、消息面來看，台股上攻依然有空間。

統一投顧董事長黎方國指出，對等關稅延後90天空窗期，不只新台幣，主要亞洲貨幣都有升值的趨勢，這是縮減貿易出超方式之一，對於外資而言，升值除了賺取匯差之外，投入股市亦可賺取價差，這一波外資進來到底長線或是短線交易目的還要再觀察。

但投資人可以把握一個原則，外資進來熱錢不能單純「停泊」，也不會進入房地產，勢必就是買股，成交量大、流動性佳大型權值股，就是外資卡位首選，就算日後要退場，也不像中小股一樣重挫。

雖然這一波有外資買盤撐腰，台股呈現驚驚漲的格局，黃文清也提醒，7月之後還得面對對等關稅談判的結果，是否會課徵晶片關稅，以及兩波新台幣升值對於出口產業衝擊。

