「Come to Asia！」國泰指亞洲2050年綠能投資上看1.1兆美元，三度登CIS論壇展現國際影響力

▲國泰世華銀行副總經理温珍瀚(左)在氣候投資高峰論壇中,與今年11月將參加巴西貝倫聯合國氣候峰會(COP 30)的永續企業倡議聯盟Sustainable Business COP主席Ricardo Mussa(右)合影。國泰金控也將於今年五度挺進COP,為這場全球盛會注入台灣觀點。(圖/國泰金控提供)

財經中心/綜合報導

氣候變遷已是迫在眉睫的全球議題,在各國面對能源轉型的關鍵時刻,國泰金控做為全台唯一三度受邀參加「氣候投資高峰論壇」(Climate Investment Summit,CIS)的金融業,今(2025)年由國泰世華銀行副總經理温珍瀚代表,親赴倫敦證交所參與「如何在能源轉型投資中獲益?」(Investing in the Clean Energy Transition – Where Are the Real Returns?)分場論壇。温珍瀚強調,在能源轉型過程中,必須降低投資風險,尤其是因應日漸升溫的氣候實體風險,像是風災、洪水、旱災,建立更安全的投資環境,才能讓更多人願意加入能源轉型的行列,完成環境、資本與社會都能永續發展的淨零藍圖。

▲國泰世華銀行副總經理温珍瀚(右二)代表國泰金控親赴倫敦證交所,參與「氣候投資高峰論壇」。與倫敦證券交易所集團(LSEG)全球永續投資研究主管Jaakko Kooroshy(左一)、丹麥大型退休基金Industriens Pension首席投資長Peter Lindegaard(左二),以及推動清潔能源倡議的非營利組織Ceres Investor Network副總裁Kirsten Spalding(右一)對談全球清潔能源的投資機會。(圖/國泰金控提供)

「氣候投資高峰論壇」由全球最具影響力氣候行動平台世界氣候基金會(World Climate Foundation, WCF)主辦,聚集上百家金融機構與氣候行動組織,共同討論能源轉型策略與投資方向,加速落實巴黎協定與淨零碳排目標。國泰在去年的氣候投資高峰論壇中,聚焦台灣再生能源發展成果與專案細節,今年,國泰做為台灣唯一代表,更向全球傳遞亞洲在國際能源轉型的發展潛力。

「Come to Asia!(歡迎來亞洲)」温珍瀚在「如何在能源轉型投資中獲益?」論壇中分享,根據能源經濟暨金融分析研究院(IEEFA)調查,亞洲各國政府近年如火如荼地制定太陽能和風能發展目標,包含台灣、日韓、越南與馬來西亞等國,預計2050年,亞洲光電與離岸風電供應鏈投資潛力將高達1.1兆美元,亞洲市場已引起全球投資人關注。

回到台灣,因應產業能源轉型、技術創新等需求,能源轉型投資市場也正大幅提升。根據金管會數據顯示,2024年全台銀行對綠電及再生能源產業放款餘額突破新台幣3兆元,較前年成長一成;放眼國際,不僅美國風電、光電未來裝置容量將雙雙倍增,東南亞等新興市場快速增長的電力需求,更預計帶動全球進一步的能源轉型投資。據國際能源總署(IEA)估計,為了達到能源轉型目標,全球每年需額外投入5,000億美元到再生能源建置、電網規劃與儲能等領域,市場發展潛力大。

温珍瀚也在會中分享國泰集團豐富的淨零投資實戰經驗,截至2024年底,國泰金控能源轉型投融資金額達新台幣733億元,較三年前成長80%,累計核貸、投資光電超過1,500MW、離岸風電超過1,900MW,展現推動能源轉型的決心。以國泰世華銀行為例,自2011年起即領先承作台灣首件光電融資,隨後陸續參與國內外重要再生能源專案,包含台灣首件風電專案融資,以及與亞洲開發銀行(ADB)合作,完成越南最大陸域風電案;國泰人壽2024年更創下國內壽險業者投資離岸風電最高紀錄,參與沃旭大彰化西北離岸風場。

在全球能源轉型的十字路口,國泰金控持續投入資本,以具體行動推動能源轉型的新投資模式,並精進風險管理能力,展現企業淨零的社會責任,不僅幫助台灣邁向淨零碳排的目標,更從台灣、亞洲、全球觀點出發,推動能源轉型邁向下一個里程碑。

【國泰世華銀行副總經理温珍瀚背景資料】

主管企業金融產品業務,主職責包含債務資本市場(DCM)、聯合授信、槓桿融資、ESG永續連結融資,以及專案融資與財務顧問服務。此外,也負責督導金融機構與私募基金服務團隊,服務對象涵蓋多家國際知名的私募股權基金與金融機構。

代表性永續金融亮點績效有「永續績效連結貸款(Sustainability-linked Loan, SLL)」,依企業客戶所屬產業及永續推動程度,客製化制定KPI(關鍵績效指標)及SPT(永續表現目標),並依據績效表現提供貸款優惠,截至2024年底累計承作額度逾新台幣800億元,超過70家企業客戶。「社會責任貸款」於海外分行承作社會責任貸款,資金用途包括偏鄉醫療院所之設備更新、中低收入戶子女之助學貸款等, 2024年度核貸金額共3,350萬美元。