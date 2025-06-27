船機學會慶祝航海節　探討SMR船舶動力之機會

▲船機學會會員在戎客船前大合照。（圖／船機學會提供）

記者張佩芬／台北報導

中華民國船舶機械工程學會(MESC)為慶祝第七十一屆航海節，今(27)日特別於大稻埕馬來亞餐廳舉辦專題研討，探討未來船舶動力-小型模組化反應器(SMR)的機會與挑戰，由核能科技協進會廖識鴻顧問主講。

廖識鴻指出，核動力船舶已成為2050淨零排放海上運輸部屬重點，惟仍面臨材料、燃料、監管與經濟等挑戰，根據過去核動力船舶主要用於核潛艇與航空母艦及少數破冰船，估計未來第四代核反應器應有潛力用於商用船舶動力，並探討其優點特色及挑戰。

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▲左上圖蕭榮發理事長接受電視台採訪；右上圖理事長感謝廖顧問專精的演說；下圖為登船前大合照。(圖／船機學會提供）

核(SMR)動力船舶的特色及優點有：長時間續航力與超長航程、強大的動力輸出、低碳排放、降低對傳統燃料的依賴與價格波動風險、極地作業的關鍵優勢、最適合用於大型LNG船與貨櫃船。

而核(SMR)動力船舶的挑戰有：高昂的初期投資和全壽命週期成本(ABB估計GEN IV+S/B船用發電成本US$ 35～90/MW)與基礎設施、核能安全與輻射防護風險、國際政治與法規議題-統一國際法規/監管框架(IMO、核管機關、船級社、IAEA)、社會溝通與公眾接受度- < SOLAS>限制、技術複雜性與人才稀缺、核廢料處理問題。

本次慶祝活動還包括搭乘飛魚七號進行淡水河兩岸生態解說，並由三重社大丁芃主秘導覽大稻埕迪化南北街的人文歷史等，內容相當精彩。