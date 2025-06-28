英特爾陳立武大刀砍管理層！　路透：首席策略長6月底走人

▲Intel,英特爾。（圖／路透社）

記者高兆麟／綜合報導

兩位知情人士向《路透社》透露，英特爾首席策略長 Safroadu Yeboah-Amankwah 即將離職，這是自執行長陳立武 (Lip-Bu Tan) 於 3 月份執掌英特爾以來的最新人事變動，不僅於此，陳立武還計劃削減他認為英特爾臃腫、行動遲緩的中層管理層。

英特爾證實了Safroadu的離職消息，並表示，「我們感謝Safroadu對英特爾的貢獻，並祝他一切順利。」

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兩位不願透露姓名的知情人士表示，自2020年以來一直擔任英特爾首席策略長的Safroadu Yeboah-Amankwah將於6月30日離職。Safroadu Yeboah-Amankwah曾負責英特爾的成長計畫、策略夥伴關係和股權投資等工作。

Safroadu Yeboah-Amankwah的部分策略職能現在將落在英特爾最近提拔為首席技術和人工智慧長的Sachin Katti身上。據兩位知情人士和另一位了解情況的消息人士透露，英特爾的創投部門英特爾投資將向陳立武報告工作。

身為英特爾首席執行官，陳立武迄今已精簡了這家半導體巨頭的領導團隊，並直接負責其重要的資料中心和人工智慧晶片部門以及個人電腦晶片部門。他也引進了新的工程領導者。

他還計劃削減他認為英特爾臃腫、行動遲緩的中層管理層。

陳立武的舉措是在英特爾多年來面臨製造挑戰、錯失手機和人工智慧晶片領域機會之後做出的。

英特爾報告稱，2024 年該公司年度淨虧損為 188 億美元，這是自 1986 年以來首次出現年度淨虧損。



