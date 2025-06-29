台積電填息「下車潮」難止　單周股東人數大減3.3萬人

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

半導體「護國神山」台積電（2330）本周填息達陣後股東下車潮未能止息，根據集保最新統計，截至6月27日，台積電本周股東人數續減至168萬2191人，較前一週大減3萬3157人，為連續4周下滑，近4周累計逾12萬1663人清空台積電持股。

台積電於6月12日除息，每股配發現金股利4.5元，維持季配息以來的最高水準，除息參考價為1,060元。除息當日陷入貼息，第19度秒填息紀錄止步，一直到6月25日盤中填息，歷時10個交易日，為改季配息來第4久。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台積電過去四周股東人數呈現穩定下滑，顯示市場投資信心可能受到影響。6月20日的股東人數為171萬5348人，較前一周減少1萬2393人；6月13日則進一步降至172萬7741人，相較前周大幅減少6萬3955人；而6月6日的股東人數則為179萬1696人，當周也減少了1萬2158人。

而在台積電零股人數也出現連續4周衰退的情形，本周台積電零股人數較上周減少2萬3393戶至122萬3964戶，累計近4周零股人數大減9萬2089戶。

法人表示，市場將持續關注焦台積電7月10日公布5月營收，並於7月17日舉行第2季法說會，外界高度關注台幣升值帶來匯損、下半年訂單動能、資本支出與毛利率展望的釋出情況。