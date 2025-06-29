台積電ADR飆天價　專家：台股現貨隨時破紀錄

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美股勁揚，台積電在美股掛牌ADR（存託憑證）飆天價，專家認為台積電（2330）台股現貨市場股價已出現「隨時都會破紀錄」的空間，不過台北股市想創高無法單靠台積電獨家表現，還需要國際資金加持才行。

台積電ADR美國時間周五盤中最高價228.88美元，創史上新高，收盤價來到228.57美元，為史上最高收盤，如果以台北外匯市場27日收盤價29.15元估算，台積電ADR對台股表現溢價幅度約23%。

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「台積電隨時會創高，真的要漲很快啦！」萬寶投顧執行長王榮旭表示，台積電距歷史天價只差100元，6月營收數字出來就有機會破天價。

至於加權指數是否能再創新高，王榮旭表示，台股距前高還有1800點或8%落差，認真要漲再幾天就要到了，不過眼下關注的就是關稅談判和美國聯準會（Fed）例會動向而定。

王榮旭指出，台幣升值下，市場追價意願不夠，這也是為什麼最近美股強勢，台股表現仍落後標普創高。不過台股仍有多頭創高的空間，除非國際有重大利空，否則應會持續向上，畢竟美股強，台股不會獨弱。

法人認為，台積電現股落後ADR，明顯就是新台幣太強，匯率因素造成。由於市場多預期關稅談判下台幣走強，不少分析師也認為最近的新台幣升勢「感覺沒人在顧」，不過王榮旭關稅談判告一段落，新台幣會再整理，屆時電子股還有一波空間表現。

類股輪動有助大盤上攻

「台股要創高若只靠台積電恐怕不夠力，需要國際金資回頭拱上，外資進來布空單市場驚驚漲。」王榮旭認為，氣氛偏多下要留意行情是否有上漲的延續性，若是不連續破底、瘋狂大漲，都可樂觀看待，近期機殼、BBU、光通訊輪動上漲，上車都有機會。

「唯一可以看空台股的理由就是漲太多」，王榮旭表示，今年以來台股在關稅、戰爭、台幣匯損這些利空考驗上還是往波段高點走，市場對利空鈍化，氣氛偏多。至於外資目前期貨空單5萬多口，但現貨做多，法人認為，目前看來是想賺台幣升值甜頭，鎖單應付央行的做法。

而對國安基金7月即將討論護盤步調，法人觀察，以過往國安基金操盤經驗多在重挫時進場，國安基金可能沒買多少就漲了，目前台股長期趨勢看起來仍是漲的，再加碼進場的義意不大，「子彈留著比較好」可以保留運用的彈性。