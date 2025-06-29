台北國際食品系列展閉幕　美國超市龍頭Kroger等來台採購

▲2025年台北國際食品系列展於今(28)日圓滿落幕，吸引逾5萬名專業人士進場參觀。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會主辦的2025年台北國際食品系列展於昨(28)日落幕。貿協透過全球據點積極邀請重磅企業來台，包括首度來台的英國百年百貨Fortnum & Mason、美國超市龍頭Kroger、英國最大線上超市Ocado Retail、加拿大T&T Supermarket與德國亞洲食品進口商Kreyenhop & Kluge GmbH等來台採購。

本屆展會聯合「台北國際食品展」、「台北國際食品加工機械展」、「臺灣國際生技製藥設備展」、「台北國際包裝工業展」以及「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」五展同台，匯聚33國、1,700家參展業者，總計吸引逾五萬名專業人士蒞臨參觀，其中包括來自83國近4,500名國際買主，前五大來源國依序為日本、美國、馬來西亞、菲律賓及新加坡，充分展現全球食品市場對創新、永續與國際合作的高度關注。

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本屆展會聚焦「科技創新」、「健康理念」、「永續發展」與「智慧製造」四大國際趨勢，串聯食材、生技、加工、包裝、通路與餐飲全鏈結產業，搭建跨域整合的創新平台。未來食品展區中，台灣第一生化科技展出專利水解即溶燕麥粉及高蛋白燕麥飲，吸引來自中東、巴西及東南亞的通路商熱烈關注。

擁有百年歷史的金記寶安，專注於中藥材及香料進口、批發與零售，吸引知名空廚及國內外通路商前來洽談合作；首次參展的淞暘興業以100%無塑高阻隔包材展現綠色包裝新思維，不僅國內買主詢問踴躍，現場亦有來自東南亞的買主積極洽詢。

而總興公司將AI預測分析結合智慧生產監控系統，大幅提升生產效率與交期準確度，贏得多家國際買主青睞，展現台灣食品產業在創新與永續發展上的實力。

展會期間舉辦多場跨國洽談活動，包括產業供應鏈採購洽談會、食品通路商採購大會及「清真食尚商機日」，共促成1,118場次洽談，149位國際買主與台灣廠商深入洽商，成果豐碩。

貿協觀察到，日本受限於氣候因素，今年面臨嚴重米荒，台灣供應穩定、距離近，是極具戰略價值的合作夥伴，台灣廠商因此受惠，不僅能穩定供應，也打開了米外銷的新局面，展現出雙方在糧食安全與經濟合作上的巨大潛力。

英國市場近期對波霸飲料和麻糬等台灣特色美食擁有強烈興趣，展商推出的多樣產品已成為英國超市和零售通路的熱門首選；新加坡昇菘超市擴大引進台灣產品，於展期覓得有機麥片系列及福汎厚奶香蒜抹醬；而法國食品業者特地來臺尋找原料和食品機械，並表示臺灣在亞洲食品產業中扮演關鍵角色，此次展會是建立合作關係與掌握市場趨勢的重要平台。

展會規畫的多元周邊活動與亮點專區，包括「食境導覽」解密食品與設備研發流程；「Green Vision Award綠色願景獎」表揚推動永續的標竿企業，鼓勵產業綠色升級；全新設立的「TAIWAN SELECT嚴選專區」邀請國際買主品嚐台灣甜品與飲品，深化文化體驗與品牌印象。此外，「食品創新趨勢論壇」匯聚產官學研重量級講者，吸引逾500位聽眾參與，洞察食品產業的未來發展與全球市場趨勢。

展望2026將打造健康食尚與國際趨勢新高地

台北國際食品系列展不僅是亞洲食品產業的重要策源地，更是推動台灣食品品牌走向世界的關鍵推手。2026年展會將再度擴大規模，於世貿一館全新打造「食在健康館」，聚焦功能性食品、保健食品與飲食科技創新，回應全球對健康、永續與數位轉型的高度期待。

下屆展會預計於2026年6月24日至27日，於世貿一館及南港展覽館1、2館盛大舉行，將導入更多國際論壇、趨勢專區與跨國採購資源，全面升級展會內容與參展效益。主辦單位誠摯邀請全球食品業者共襄盛舉，攜手開拓新市場、共創新藍海。