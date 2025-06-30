台積電挑戰天價「早晚的事」　國安基金帳上估賺逾億元

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美國科技股勁揚，台積電（2330）股價驚驚漲，法人預估再破今年1月7日歷史天價1160元、並帶動台股指數創高是「早晚的事」，投資圈認為，國安基金今年4月奉命進場護盤，抱著台積電不到3個月帳上應已賺逾億元。

國安基金4月8日召開臨時會執行第9次護盤，預定7月召開例會檢視進場護盤方向，由於台股走高，市場預期加碼空間相對減弱，不過在美國對等關稅談判方向尚未明確前，決定退場的機率也不高。

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國泰證期顧問處協理蔡明翰指出，標普500指數、那斯達克指數、輝達（NVIDIA）與台積電ADR皆已創高，市場自然會期待台積電補漲創高，加權指數有機會跟著寫下歷史新高。

台北股市在去年7月11日盤中創下24416.67點史上新高，蔡明翰直言，近期雖台幣升值，但資金面對台股具有加分效果，台積電、加權指數再破紀錄，都是「早晚的事」。國安基金操盤手、財政部次長阮清華則曾在立法院備詢時指出，國安基金持有台積電的原因是「它權重高」但未揭露持股明細。

另有法人觀察，台積電27日收盤價以每股1080元作收，而國安基金4月9日正式進場首日，台積電仍以下跌31元或3.8%、每股785元作收，兩個交易日收盤價差已高達295元，雖然國安基金在奉命護盤初期只有小撿台積電，但持股應仍有數千張以上，且近3個月來國安基金對台積電持股只增不減，估帳上獲利應有數億元之譜。