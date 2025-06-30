盛生食品苦茶油獲台灣、國際有機驗證　在東森電視購物5天賣近5千瓶

記者張佩芬／台北報導

航運世家新興航運前董事長許志勤，在2011年成立盛生食品集團，建立千畝自主有機苦茶園，年產量超過200噸，今年邁向第15年；為落實環境保護與社會責任，通過國際有機農業聯盟(簡稱 IFOAM)驗證參與會員，並取得比利時食品界米其林「ITQI 國際風味評鑑」的肯定，2月首次在東森電視購物銷售，創下5天賣出近5千瓶亮眼佳績。

許志勤相信，「有機農業恢復生態，保護地球母親，具有巨大的社會價值。」在江西吉安開墾建立自主生態苦茶園，台北盛生食品則由許志勤幼子-許積仁擔任總經理。公司奠基於有機農場，未來更以永續農業PERMACULTURE(向大自然學習的樸門農法)為目標努力。

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▲盛生食品集團在江西吉安開墾建立自主生態苦茶園。（圖／盛生食品提供）

盛生創始之初，就整合原生態、農業、牲畜放牧，與許多不同領域知識相結合，以互惠互利的方式整合各種元素，創造相輔相成的循環生態，同時降低維運成本，綜合提高整體生產力和環境保護，給予消費者最具性價比的一瓶好油。

台北盛生食品於2024年正式推出有機苦茶油，許總經理堅持，我們要做一瓶『可以直接喝的苦茶油。』，同仁並進行 [國際橄欖油評鑑] 的教育培訓，開啟相關領域的專業能力，在風味、製程、檢驗、營養、多元應用…等方向，產品不停改進與創新。

▲有機茶園蜜蜂自來。（圖／盛生食品提供）

今年盛生也榮獲比利時食品界米其林「ITQI 國際風味評鑑」的肯定！苦茶油在東方文化，超過二千年的歷史，稱“東方液體黃金”，盛生期待給予的，是承載文化、健康、風味兼具的一瓶好油。盛生更用愛付出愛，感謝「財團法人中華民國唐氏症基金會」給予合作的機會，透過基金會公益產品的銷售，盛生捐助銷售額的50%，希能幫助更多需要幫助的家庭。

▲苦茶油冷壓榨油機。（圖／盛生食品提供）



台北盛生有機苦茶園位於江西吉安，透過台灣農糧署指定驗證單位驗證，對產地、產線、產品的進行稽核與實驗室檢驗，合法獲得有機標章。公司將茶籽原料冷鏈運至台灣，不惜成本為保持最新鮮品質，透過合法有機苦茶油加工廠（具備最高的性價比，由通過ISO-22000、HACCP、清真認證、多項SGS檢驗合格）進行加工。

▲盛生有機苦茶油為100%壓榨苦茶油。（圖／盛生食品提供）

盛生有機苦茶油為100%壓榨苦茶油，自主透過實驗室進行農藥殘留驗證、重金屬、芥酸、苯駢花…等多樣測試，符合國家標準 CNS 15817，食用苦茶油一級油品標準。

盛生用心，保障每一瓶苦茶油的品質、風味，期待給人們，最好的祝福。盛生永續，森生不息。www.sen2life.com