萬里雲助新加坡南洋理工大學導入生成式AI助理　每月省逾兩週人力工時

▲萬里雲助新加坡南洋理工大學導入生成式AI助理。（圖／萬里雲提供）

記者高兆麟／台北報導

近日新加坡南洋理工大學（NTU）與亞洲 AI 科技服務商 CloudMile 萬里雲合作，成功將原有的 Lyon Bot 學生虛擬助理升級為搭載 Google Gemini 大型語言模型（LLM）的智慧 AI 聊天機器人。新系統導入後，不僅能更即時、準確地處理學生住宿等校園生活相關問題，也為校方每月節省約 14.5 天行政作業時間，有效提升互動體驗與校方人力效率。

NTU 資訊技術中心企業應用副主任黃志豪表示：「我們正在將原本基於意圖辨識的自然語言處理聊天機器人，升級為生成式 AI 聊天機器人，用於處理學生住宿諮詢，以提升系統的靈活性、可擴展性與使用者體驗。同時，雖然生成式 AI 可以處理更複雜、非結構化的問題，但意圖式聊天機器人在特定場景中仍有發揮價值，因此混合架構能讓我們在效率與準確度之間取得最佳平衡。」

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早在 2020 年，NTU 即導入 Lyon Bot 協助近 6,000 名新生辦理報到，減輕校方人力負擔。然而，隨著學生需求演變，舊有基於 Google Dialogflow Essentials 意圖式架構的系統難以跟上，且訓練資料需人工標記與更新，造成維運壓力。

此次在 CloudMile 萬里雲協助下，NTU 將 Lyon Bot 升級為生成式 AI 系統。新版本透過多層次處理，包括問題理解、需求分類與答案生成，能從多個集中式管理資料來源中即時取得答案，顯著提升對話準確度與回應速度，降低錯誤率，優化師生互動體驗。

NTU 資訊長 Alvin Ong 表示：「新一代 AI 聊天機器人每個月為我們節省約 14.5 天人力工時，讓員工能專注於需要創意與判斷力的工作，為校方帶來實質助益。」

此次合作展現 CloudMile 萬里雲在生成式 AI 應用與資料治理領域的深厚實力，也展現其國際專案執行能力。CloudMile 為教育機構提供量身打造的顧問與整合服務，協助 NTU 建置穩定、可擴展的 AI 對話架構，為校方的數位轉型奠定堅實基礎。

CloudMile 萬里雲東南亞區總經理 Jeremy Heng 表示：「NTU Lyon Bot 的成功轉型，展現我們致力透過 AI 技術提升人機互動品質的成果。CloudMile 將持續協助教育與企業客戶實現 AI 轉型，透過 AI 與數據實現業務升級與創新。」