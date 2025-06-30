「頂級刷手」30歲以下最敢花！年消費204.1萬　打敗所有年齡層

▲信用卡示意照。（圖／記者許凱彰攝）

記者陳瑩欣／台北報導

刷卡金額超過99%持卡人的「頂級刷手」神祕面紗被掀開！聯合信用卡處理中心今（30）日公告這群人的消費樣態，發現30歲以下頂級刷手年消費金額高達204.1萬元，每卡年刷卡筆數453筆，雙雙打敗所有年齡層，成為Z世代消費實力擔當。

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▲▼頂級刷卡統計。（圖／聯合信用卡中心研究報告，下同）

統計顯示，2024年我國信用卡年度累計消費（排除繳稅）「金額」排名前1%的卡片，其卡數僅占整體卡數的1%，但2024年卻貢獻了21.5%的信用卡消費總金額，這些消費能力頂尖的「頂級刷手」，平均每卡年刷卡金額近147萬元，是一般持卡人的27倍，平均每卡年刷卡筆數為283筆，是一般持卡人的6倍，其平均單筆刷卡金額高達5198元。

聯合信用卡公司指出，30歲以下頂級刷手卡數佔比只有7.42%，但不論是每年刷卡消費金額或筆數都遙遙領先其他年齡層。

另外，觀察我國頂級刷手之持卡人所在地區分布，可以發現頂級刷手集中在六都，其中又以台北市居首(26.21%)、新北市居次(20.15%)，雙北地區持卡人占比合計達46.36%，而十六縣市中則以高科技產業高所得人士聚集的新竹縣和新竹市占比最高，分別為3.31%及3.05%。

再深入觀察全台368鄉鎮市區的頂級刷手前十大區域分布，多數皆位於北部都會區域，其他區域僅台中西屯區進入前十名，又台北市共有六個行政區進入前十名，且前三名依序為為台北市大安區、中山區及內湖區。這些高消費顧客多集中於都會核心區域，顯示了當地經濟發展和消費水準。