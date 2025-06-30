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2銀行推「封王」活動　挺職棒、職籃搶好康

▲統一獅隊拿下中職36年球季上半季季冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲統一獅隊拿下中職36年球季上半季季冠軍，相關好康優惠跟著出籠。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

職業球隊賽季結束，兆豐銀、王道銀行支持的球隊分別在職棒、職籃領域封王，各自推出金融業專有的促銷活動，其中兆豐銀鎖定旗下3萬張「統一7-ELEVEN獅聯名卡」推出國內新增一般消費限時紅利3倍送；王道銀則是針對新北國王及味全龍聯名卡全通路刷卡消費回饋加碼最高500元的活動，卡友搶好康。

兆豐銀指出，與統一集團合發的「統一7-ELEVEN獅聯名卡」此次因統一獅封王取得季冠軍，於即日起至7月4日止提供國內新增一般消費限時紅利3倍送，目前沒有設定回饋上限，與去年聯名卡綁icash Pay、在7-Eleven消費滿177送七%回饋上限50點相較，更上一層樓。

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王道銀行指出，為慶賀新北國王隊奪下台灣職業籃球大聯盟（Taiwan Professional Basketball League，簡稱TPBL）2024-2025賽季總冠軍，限時推出出新北國王及味全龍聯名卡全通路刷卡消費回饋加碼活動，自即日起至2025年7月2日止，凡持任一張新北國王聯名卡或味全龍聯名卡且完成登錄者，於活動期間刷卡消費，每筆消費皆可享現金回饋加碼2%優惠，加碼回饋金額最高新台幣500元；此外，單筆消費金額達新台幣800元（含）以上，還可獲得林書豪簽名球衣抽獎機會。

王道銀行與新北國王的聯名卡合作已邁入第三個球季，期間攜手推出多款「新北國王聯名簽帳金融卡」與賽季購票或購物等相關優惠，皆廣受卡友喜愛。為慶賀新北國王隊奪冠，並感謝運動球迷們對台灣體育活動的支持，王道銀行今推出新北國王及味全龍聯名卡刷卡消費回饋加碼活動，讓所有運動迷們共享新北國王隊奪冠的喜悅，自2025年6月30日00:00起至2025年7月2日23:59止，不限通路，刷新北國王聯名卡或味全龍聯名卡進行一般消費，每筆消費除可享原有的現金回饋1%無上限外，可額外再享現金回饋加碼2%優惠，活動期間每卡加碼回饋金額上限新台幣500元，不限名額，只要新北國王及味全龍聯名卡卡友於王道銀行官網登錄成功者皆可享此加碼優惠，登錄時間自2025年6月30日12:00起至2025年7月2日23:59止。

此外，持新北國王及味全龍聯名卡於前述活動期間內刷卡一般消費，單筆消費金額達新台幣800元（含）以上者，還可獲得一次抽獎機會，共將抽出三位卡友各可獲得林書豪親筆簽名球衣乙件、三位卡友各可獲得新北國王隊親筆簽名應援牌乙組，抽獎機會可累計，消費越多中獎機會越高。

關鍵字： 聯名卡限時優惠金融業球季結束回饋加碼

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