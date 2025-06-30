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三井海洋郵輪代表應邀來台踩線　其高端郵輪9月底開始掛靠台灣

▲踩線團走訪宜蘭茶園體驗採茶活動，親身感受在地農業文化與自然風光。（圖／港務公司提供）

▲踩線團走訪宜蘭茶園體驗採茶活動，親身感受在地農業文化與自然風光。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

日本商船三井集團(MOL)旗下全新高端郵輪品牌「三井海洋郵輪(Mitsui Ocean Cruises)」，排出的最新船期，9月底開始「海洋富士號」將台灣多港列為彎靠港。台灣港務公司為加強行銷，本月初由總經理王錦榮率團拜會三井郵輪高層，邀請其派員來台考察，三井本月22日至29日派員來台做8天的踩線行程，估計未來會有更多航程納入台灣港口。

「海洋富士號」目前已列入台灣行程的以基隆為主，另高雄、澎湖也入列，目前明年1月過後多數航班還未確定彎靠港口，將是港務公司主要爭取目標。

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這次踩線團由台灣港務公司協助安排及接待，實地走訪基隆、澎湖、高雄、台南、台中與蘇澳等地，全面展現台灣港口完善的設施量能、專業的接待服務，以及多元豐富的文化與觀光資源。透過此次深入的實地考察與文化交流，期能促成海洋富士號正式將台灣港口納入其東亞航線規劃，進一步強化台日郵輪航線的合作與連結。

「海洋富士號」為商船三井集團近年推出之旗艦級中型高端郵輪，總噸位約32,000噸，可搭載約450位旅客，以日本高端旅遊市場為主，並強調日式精緻服務與小型奢華體驗，預計2025年起安排東亞等地航程。

▲踩線團搭乘竹筏悠遊台南四草綠色隧道，近距離欣賞紅樹林生態之美，感受台灣在地自然與文化觀光的獨特魅力。（圖／港務公司提供）

▲踩線團搭乘竹筏悠遊台南四草綠色隧道，近距離欣賞紅樹林生態之美，感受台灣在地自然與文化觀光的獨特魅力。（圖／港務公司提供）

為爭取該郵輪公司來台，本次踩線行程自基隆啟程，依序前往澎湖、高雄、台南、台中及宜蘭蘇澳等地，除實地考察當地港口設施與接駁動線外，也深入體驗各地文化資源與觀光特色。此次特別規劃強調中小型港口之觀光潛力，包括澎湖馬公港、台南安平港與宜蘭蘇澳港等，展現台灣多樣化且具深度的郵輪觀光條件。

港務公司表示，面對亞洲郵輪市場逐步復甦，台灣港口已從母港經營邁向多元化發展。本次「三井海洋郵輪」代表來台考察，不僅是國際郵輪品牌對台灣觀光與港口接待能力的高度肯定，更為未來吸引高端郵輪掛靠奠定良好基礎。

▲海洋富士號是三井的旗艦級中型高端郵輪。（圖／港務公司提供）

▲海洋富士號是三井的旗艦級中型高端郵輪。（圖／港務公司提供）

港務公司也特別感謝基隆市、台中市、台南市、高雄市、澎湖縣及宜蘭縣政府的協助與支持，為本次踩線活動提供寶貴的行銷資源與推廣助力，使觀光行銷更具成效、推動力道更加彰顯。未來將持續強化與國際航商合作，打造臺灣成為東亞郵輪航線的重要節點。

三井海洋郵輪代表表示，此次台灣踩線行程令人驚豔，不僅看見港口設施的進步與專業接待水準，更深刻體驗到地方文化魅力與觀光潛力，除感謝港務公司周到安排外，業者也表示，未來航程將納入基隆港、高雄港、蘇澳港、台中港與安平港等地，並積極推動台灣作為東亞航線中重要且具吸引力的掛靠港，以滿足日本高端旅客對深度文化旅遊的需求。

關鍵字： 三井海洋郵輪來台踩線高端郵輪9月底掛靠台灣

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