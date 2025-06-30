5檔台股ETF挾科技題材激戰　00757抱緊6飆股漲漲勢看俏

▲輝達自4月低點反彈近4成。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

上周科技類股費城半導體、FANG+指數分別上漲6.4%及5.98%，今年整個科技產業加速狂飆，受惠於輝達、Meta等一系列利好消息，在台掛牌的多檔科技股ETF表現仍然亮眼，根據CMoney統計美股原型ETF今（30）日漲跌幅，統一FANG+(00757)以漲幅2.12%居冠，二、三名則分別由富邦NASDAQ(00662)、國泰費城半導體(00830)拿下，四五名則依序為元大S&P500 (00646)、國泰北美科技(00770)。統一FANG+(00757)。

輝達股價上周連續五天上漲，單周漲幅逾10%，自4月低點反彈近40%。執行長黃仁勳積極拓展主權AI市場，滿足各國政府對自主AI技術需求，開拓兆美元商機。Meta則大手筆投入AI領域，收購Scale AI並挖角多位頂尖AI人才，組建「超級智慧」團隊。兩大科技巨頭均將AI視為未來核心戰略，透過整合人才、技術與數據，鞏固全球AI市場領先地位。

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隨著關稅不確定性的風險降低、科技巨頭利好消息頻傳，帶動科技類股表現上漲。00757績效突出的主因在於成分股包括Meta、Apple、Amazon、Microsoft、Google等科技巨擘，還有影音巨頭Netflix等，掌握科技成長動能，更全面布局多元創新領域，為投資人帶來競爭優勢與成長潛力，惟不過，投資專家也提醒，投資市場並非一路平順，透過定期定額投資，會是比較穩健的方式。

