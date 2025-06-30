快訊／臉書遭數發部重罰1500萬　Meta回應了

▲臉書母遭數發部重罰1500萬，母公司Meta回應了。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

數發部30日針對Meta旗下經營的Facebook（臉書），依平台廣告服務有系統性缺失、違反詐防條例情節重大，重罰1500萬元。對此，Meta回應，自2024年起，公司已陸續更新廣告主驗證流程，未來會持續針對出現的問題努力改善，並與數位發展部與刑事警察局密切合作，確保平台環境的安全性。

數發部表示，事件源於內政部移送23件涉及違法案件，經Meta意見陳述及會商相關單位發現，原因是Facebook平台廣告服務管理系統之缺失，導致部分廣告未能於刊登或推播時即時揭露委託刊播者、出資者資訊。

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數發部指出，考量此是臉書系統性缺失，影響層面甚廣，不僅止涉及於內政部移送案件，屬情節重大，因此依詐防條例第40條第2項規定，對Meta重罰1500萬元，並要求Meta於30日內完成改正，若屆期未改正，將連續處罰。

對此，Meta表示，自2024年起，Meta已陸續更新廣告主驗證流程，為提升廣告資訊透明度，所有在Facebook與Instagram上向台灣用戶投放廣告的廣告主，皆被要求完成驗證流程，並揭露廣告的受益者與出資者。

Meta指出，與所有新措施推出時相似，公司仍持續針對出現的問題努力改善，更會繼續與數位發展部與刑事警察局密切合作，確保平台環境的安全性，並讓用戶清楚識別看到平台上廣告的受益者與出資者。

