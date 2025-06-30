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高雄港優惠費率助攻　麗星郵輪領航星號首航、今年排30艘次

▲麗星郵輪領航星號(Star Voyager)首航高雄港。（圖／港務公司）

▲麗星郵輪領航星號(Star Voyager)首航高雄港。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

麗星郵輪領航星號(Star Voyager)今(30)日首航高雄港，為高雄港今年迎接的第6艘首航郵輪，搭載1783名以香港籍為主的旅客，自香港出發展開母港航程，前往高雄港及澎湖港，該輪本年度預計掛靠高雄港30艘次。

為強化郵輪產業發展，台灣港務公司推出114年國際客船優惠措施，其中高雄港部分，針對首航及一程多港之郵輪提供碼頭碇泊費全免優惠、全年度達目標航次(高雄港累計5航次)享旅客服務費5折。

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另外高雄港出發母港航次祭出加碼誘因，凡以高雄港作為郵輪母港，旅客服務費更可全部免收。為行銷推廣高雄母港政策，台灣港務公司王錦榮總經理今日於首航會上宣布，旅客服務費免收之優惠將延續至明(115)年底，多項利多優惠措施齊發，可望吸引更多國際航商以高雄港作為母港或掛靠港航點佈局，為高雄帶來更多國際旅客，創造觀光效益與在地商機

高雄港務分公司特別安排象徵歡迎的噴水儀式，熱情迎接領航星號進港，領航星號接續於7月至12月掛靠高雄港。

麗星夢郵輪公司當日於領航星號船上召開麗星郵輪領航星號首次來台暨訪船儀式，發布旗下兩艘主力郵輪-領航星號(Star Voyager)及探索星號(Star Navigator)，將自114年6月30日起至115年2月1日，以高雄港作為掛靠港及母港，展開香港、日本、菲律賓及越南等航線，其中領航星號於6月30日首次掛靠高雄港，探索星號則於11月16日以母港首航高雄港。

▲左起麗星郵輪領航星號Rodger Arbilo飯店總監(左1)、Jorgen Holmberg船長、徐牧柔副總裁(左3)、高雄市陳其邁市長、台灣港務公司王錦榮總經理(右2)、高雄港務分公司王派峰總經理合照。（圖／港務公司）

▲左起麗星郵輪領航星號Rodger Arbilo飯店總監(左1)、Jorgen Holmberg船長、徐牧柔副總裁(左3)、高雄市陳其邁市長、台灣港務公司王錦榮總經理(右2)、高雄港務分公司王派峰總經理合照。（圖／港務公司）

現場貴賓雲集，包括麗星夢郵輪公司徐牧柔副總裁、台灣港務公司王錦榮總經理、高雄港務分公司王派峰總經理、高雄市陳其邁市長等代表皆出席共襄盛舉，並由台灣港務公司王錦榮總經理致贈首航紀念牌予麗星郵輪領航星號Jorgen Holmberg船長，表達對領航星號歡迎，共同見證領航星號的首次到訪。

領航星號原為澳洲P&O郵輪旗下太平洋探索號（Pacific Explorer），於今年3月加入麗星郵輪，由義大利Fincantieri造船廠建造，總噸數7.74萬噸、船長261.3公尺、船寬32.2公尺、載客數1940人，郵輪設施一應俱全，包含美食饗宴、特色酒吧、劇院表演及水療中心等，為旅客打造舒適、豐富的海上度假體驗。

為歡迎郵輪旅客蒞臨，高雄港務分公司與高雄市政府海洋局攜手合作，安排原住民迎賓表演，並邀請旅客戴上原住民頭飾，一同參與原住民迎賓舞蹈，體驗台灣原住民文化的獨特風采，現場氣氛熱鬧澎湃，使旅客感受到高雄的熱情與活力。

高雄港務分公司預估，114年全年將有111艘次郵輪，帶來近17萬旅客人次，其中母港有42艘次，帶來逾7萬人次，掛靠港有69艘次，帶來逾9萬人次。在麗星郵輪布局雙郵輪航程的助力下，高雄港將迎來歷年次高的郵輪艘次及旅客人次。

高雄港務分公司將持續提升旅運中心軟硬體設施及接待服務品質，提供郵輪旅客最舒適、最便捷的通關體驗，為高雄港郵輪業務發展打造優質的作業環境，以提升臺灣郵輪產業的國際能見度。

關鍵字： 高雄港優惠費率麗星郵輪領航星號30艘次

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