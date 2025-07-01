美元指數上半年重跌10%寫52年最差　川普關稅釀災

▲美元指數上半年累跌逾10.8%，刷逾半世紀最差開年表現。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美元指數在第2季最後一個交易日失守97大關後，上半年累計跌10.8%，為1973年、52年來最差表現，市場將成另歸咎於美國總統川普關稅政策所致。

《紐約時報》、《彭博社》皆以「半世紀以來最糟開局」描述美元指數現況，過去六個月，美國貨幣相較於一籃子主要貿易夥伴國的貨幣已經貶值超過 10%。

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上一次美元在年度開局出現如此大幅度的貶值是在 1973 年，當時美國總統尼克森做出了一個具有深遠影響的決定，終止了美元與黃金價格掛鉤的聯繫。

這次的重大事件是川普試圖通過激進的關稅政策和更孤立的外交政策來改變世界秩序。

川普的貿易提案、通膨擔憂以及政府債務上升的結合對美元造成壓力，美元也因對美國在全球金融體系中心角色的信心逐漸滑落而受到影響。

「擁有弱勢美元或強勢美元不是問題，」標準渣打銀行 G10 外匯研究全球主管史蒂夫·英格蘭德 (Steve Englander) 表示。「問題是：它告訴你世界如何看待你的政策？」

外媒痛批，川普出人意料地宣布的關稅，遠遠高於任何經濟學家、投資者或分析師的預期，導致市場——從股票到債券再到美元——陷入恐慌。

彭博外匯策略師Brendan Fagan表示，美元在跌至新的多年低點後似乎將面臨更多壓力，因為溫和的Fed定價、更疲弱的經濟數據以及加劇的政策不確定性都對美元造成了沉重壓力。